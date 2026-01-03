ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – “อภิสิทธิ์” ลงพื้นที่เปิดตัวผู้สมัคร สส.สงขลา ทั้ง 9 เขตเลือกตั้ง ลั่นปลอดการเมืองสีเทา ตั้งเป้าหากได้เป็นรัฐบาลไม่เกิน 4 ปีจะทำให้เศรษฐกิจไทยโตขึ้นปีละ 5 เปอร์เซ็นต์ สร้างเม็ดเงิน 6 แสนบาท
วันนี้ (3 ม.ค.) บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งในพื้นที่ จ.สงขลา เริ่มคึกคักและมีสีสันขึ้นเรื่อย ๆ โดยหัวหน้าและแกนนำพรรคการเมืองใหญ่ต่าง ๆ เริ่มลงพื้นที่เปิดตัวผู้สมัครใน จ.สงขลา ล่าสุด นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย นายกร สงลณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรค นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รองหัวหน้าพรรค ได้เปิดตัวผู้สมัคร สส.ของพรรคประชาธิปัตย์ทั้ง 9 เขตอย่างเป็นทางการ ที่ศูนย์ประสานงานพรรคประชาธิปัตย์ เขต 2 สงขลา ซึ่งตั้งอยู่ถนนราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ประกอบด้วย เขต 1 นายพิเชษฐ์ พัฒนโชติ เบอร์4, เขต 2 นายจูรี นุ่มแก้ว เบอร์ 1, เขต 3 นายทนายอาร์ม สุวรรณรักษา เบอร์2, เขต 4 นายสิทธิพัฒน์ เสนเนียม เบอร์ 1, เขต 5 นายปรีชา สุขเกษม เบอร์ 2, เขต 6 นายพิพัฌย์ เจือละออง เบอร์ 5, เขต 7 นายศิริโชค โสภา เบอร์ 4, เขต 8นายธีรพงศ์ ดนสวี เบอร์ 5 และ เขต 9 นายศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง เบอร์ 2 รวมทั้งผู้สมัครปาร์ตี้ลิสต์ เช่น นายเจือ ราชสีห์ และนายไพเจน มากสุวรรณ์ ท่ามกลางแม่ยกกองเชียร์และแฟนคลับของพรรคประชาธิปัตย์หลายร้อยคน ที่มาร่วมเปิดตัวและให้กำลังใจเต็มศูนย์ประสานงาน ภายใต้สโลแกนการหาเสียงเลือกตั้ง “สงขลาไม่ทน”
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวปราศรัยตอนหนึ่งว่า จะใช้พื้นที่เขต 2 อ.หาดใหญ่ เป็นโมเดลในการหาเสียงการเมืองสีขาว ปฏิเสธทุนสีเทาทุกรูปแบบเพื่อล้างระบบการเมืองสีเทาให้หมดไปจากประเทศไทย และหากพรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาลตั้งเป้าไม่เกิน 4 ปี เศรษฐกิจต้องกลับมาโตอย่างน้อยปีละ 5 เปอร์เซ็นต์ นั้นหมายความว่าจะมีเม็ดเงินเพิ่มขึ้นกว่า 6 แสนล้านบาท หรือถ้าเฉลี่ยจะทำให้เงินในกระเป๋าของประชาชนเพิ่มขึ้นคนละ 1 หมื่นบาท และสามารถเก็บภาษีได้หลายหมื่นล้านซึ่งเพียงพอกับการนำมาพัฒนาประเทศผ่านโครงการต่าง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของราคายางพาราที่ไทยเป็นจุดแข็งเพียงตัวเดียวในตลาดโลก สมัยที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาล เคยทำให้ราคายางพาราจากกิโลละ 60 บาท สูงถึงกิโลละ 180 บาทมาแล้ว และการเลือกตั้งครั้งนี้เชื่อมั่นว่าพรรคประชาธิปัตย์จะได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นเพราะเป็นเพียงพรรคการเมืองเดียวที่ไม่มีทุนสีเทา