ท่องเที่ยวเกาะสมุยคึกคึกมาก! ช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 5 วัน ททท.คาดเงินสะพัดเกือบ 900 ล้าน

สุราษฎร์ธานี – บรรยากาศท่องเที่ยวบนเกาะสมุยคึกคักเทศกาลปีใหม่ 2569 โดยเฉพาะจุดชมวิว “หินตา หินยาย” นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ แห่ท่องเที่ยวถ่ายรูป พร้อมซื้อของฝากของที่ระลึก ด้านททท.คาดหยุดยาว 5 วัน เงินสะพัดเกือบ 900 ล้าน
บรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2569 ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่เกาะสมุย โดยเฉพาะที่บริเวณจุดชมวิว “ หินตา หินยาย” ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม คราคร่ำไปด้วยนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และ ชาวต่างชาติ ที่เดินทามาท่องเที่ยวตลอดทั้งวัน เพื่อไปถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก ที่ทำให้บรรยากาศการของการท่องเที่ยวในจุดนี้คึกคักมาก ส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านขายของฝาก ของที่ระลึก ต่างขายดิบขายดี
โดยเฉพาะสิ้นค้าที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว ก็เห็นจะไม่พ้น “ขนมกาละแม” ซึ่งเป็นขนมพื้นถิ่นของชาวเกาะสมุย ที่นำมาวางให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อไปเป็นของฝาก โดยปีนี้ แม่ค้าขายขนมกาละแม บอกว่าช่วงหยุดยาวนักท่องเที่ยวคึกคักกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้สินค้าของฝากอย่างขนม กาละแม ขายดิบขายดีตามไปด้วย
ขณะที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเกาะสมุย คาดการตัวเลขรายได้ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2569 ในช่วง 5 วัน คาดมีเงินสะพัด 890 ล้านบาท