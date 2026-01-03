กมธ.ทหารและความมั่นคงของรัฐ สั่งศึกษาแก้กฎหมายเบี้ยเลี้ยงและการจัดซื้อจัดจ้างในภาวะฉุกเฉิน

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - กมธ.ทหารและความมั่นคงของรัฐ สั่งศึกษาแก้กฎหมาย “เบี้ยเลี้ยงทหารชั้นผู้น้อย” ในการสู้รบ และศึกษาการจัดซื้อจัดจ้างในภาวะฉุกเฉิน เพื่อลดการใช้ระเบียบปฏิบัติที่มีหลายขึ้นตอน ซึ่งอาจจะไม่ทันต่อสถานการณ์ของการสู้รบที่เกิดขึ้น
นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล โฆษกและเลขานุการคณะกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ครั้งล่าสุด กรรมาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาของ คณะกรรมาธิการ ได้มีการอภิปราย ถึงการสู้รบใน 7 จังหวัดชายแดนด้านตะวันออก ชายแดนไทย –กัมพูชา ถึงความเสียสละของทหารชั้นผู้น้อย และชั้นประทวน ที่เสียชีวิต บาดเจ็บ พิการ จากการสู้รบในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการเสียสละชีพเพื่อชาติ
โดยที่ประชุมมีความเห็นว่า “เบี้ยเลี้ยง” ที่ทหารชั้นผู้น้อยได้รับวันละ 240 บาท ซึ่งยังไม่ได้หักค่าประกอบเลี้ยง ซึ่งเมื่อหักค่าประกอบเลี้ยงออกไปจะเหลือไม่ถึง 240 บาท เป็นเบี้ยเลี้ยงที่น้อยเกินไป จึงเห็นสมควรว่ากองทัพควรพิจารณาเพื่อเพิ่มเบี้ยเลี้ยงให้กับทหารชั้นผู้น้อยที่ถูกส่งเข้าปฏิบัติการในชายแดนที่มีการสู้รบ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ของปัจจุบัน จริงอยู่ที่ทหารชั้นผู้น้อยที่เสียชีวิตจะได้รับการเยียวยารายละ 2 ล้านบาท และมีการเพิ่มชั้นยศถึง 7 ขั้น เป็นการปูนบำเหน็จ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือครอบครัว ไม่ได้ช่วยทหารที่ยังมีชีวิตอยู่
รวมทั้งมีการอภิปรายถึงการจัดซื้อจัดจ้างอาวุธและยุทธปัจจัยในยามฉุกเฉิน หรือในยามที่เกิดการสู้รบ เกิดสงคราม กองทัพต้องสามารถที่จะลดการใช้ระเบียบปฏิบัติที่มีหลายขึ้นตอน ซึ่งอาจจะไม่ทันต่อสถานการณ์ของการสู้รบที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมาธิการมีความเห็นว่า กองทัพและกระทรวงกลาโหมต้องมีการปรับปรุงใน 2 ประเด็น ข้างต้น
หลังการฟังความคิดเห็นของ กมธ. อย่างรอบด้าน พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้มีการมอบหมายให้ คณะอนุกรรมาธิการด้านกฎหมาย ทำการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านในเรื่องของเบี้ยเลี้ยงของทหารชั้นผู้น้อย และมอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการไซเบอร์เทคโนโลยี ฯ ทำการศึกษาถึงขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างในภาวะฉุกเฉินที่มีการสู้รบ ที่ต้องการความรวดเร็วในการใช้งบประมาณในการจัดหาอาวุธยุทธปัจจัย เพื่อการสู้รบกับศัตรูของประเทศ โดยให้อนุกรรมาธิการทั้ง 2 คณะ นำผลการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมาธิการ เพื่อเสนอต่อวุฒิสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
นายไชยยงค์ กล่าวว่า การสู้รบระหว่างไทยกับกัมพูชา ที่มีการลงนามหยุดยิงที่เกิดขึ้น ยังเชื่อไม่ได้ว่าจะมีความสงบอย่างถาวร เพราะการข่าวของกองทัพยังรายงานว่าพบเห็นการเคลื่อนไหวของทหารกัมพูชาในแนวชายแดน รวมทั้งมีการซ่อม สร้าง ถนน สะพาน ที่ถูกกองทัพไทยทำลาย เพื่อเตรียมการส่งกำลังเข้าสู่ชายแดน ดังนั้น “กองทัพ” จึงต้องมีความพร้อมในการสู้รบตลอดเวลา
การปรับปรุงเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการของทหารชั้นผู้น้อย เช่น ทหารเกณฑ์ และทหารชั้นประทวน จึงเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจ และค่าครองชีพให้กับทหารชั้นผู้น้อย เช่นเดียวกับการแก้กฎหมาย การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาอาวุธยุทธปัจจัยในการฉุกเฉิน ต้องรวดเร็วและทันเวลา เพื่อการได้ชัยชนะเหนือข้าศึก จึงจำเป็นที่ต้องการแก้กฎหมายดังกล่าว