ตื่นตาตื่นใจ! แม่เต่าหญ้าคลานขึ้นมาวางไข่บนหาดกะรน จ.ภูเก็ต ท่ามกลางสายตานักท่องเที่ยวที่ลุ้นเต็มที่

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – นักท่องเที่ยวที่พักผ่อนอยู่ริมหาดกะรน จ.ภูเก็ต ตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจ เมื่ออยู่ๆ แม่เต่าหญ้าคลานขึ้นมาจากทะเลมาคุ้ยทรายวางไข่ต่อหน้าต่อหน้า ก่อนคลานลงทะเลและว่ายน้ำหายไปหลังวางไข่เสร็จ
เมื่อช่วงสายวันนี้ ( 3 ม.ค.69) โซเซียลได้มีการเผยแพร่คลิปความยาวเกือบครึ่งนาที ซึ่งเป็นคลิปเหตุการณ์แม่เต่าหญ้ากำลังขุดพื้นทรายบริเวณชายหาดกะรน ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ท่ามกลางกลุ่มนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่กำลังยืนดูแม่เต่าคลานขึ้นมาจากท้องทะเลและขึ้นไปยังชายหาด เพื่อวางไข่ ใกล้ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว หน้าโรงแรมพูลแมน ท่ามกลางสายตาของนักท่องเที่ยว ทั้งที่กำลังเดินเล่นอยู่บริเวณชายหาดและหยุดยืนดูแม่เต่ากำลังใช้เท้าหน้าขุดทรายอย่างตั้งใจ
โดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวไม่เคยเห็นแม่เต่าทะเลกำลังจะวางไข่บนชายหาดตามธรรมชาติ บางคนช่วยกันลุ้นให้แม่เต่าทะเลวางไข่สำเร็จ และเมื่อแม่เต่าวางไข่ในหลุมทรายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แม่เต่าได้คลานลงทะเลว่ายน้ำหายไป ส่วนหลุมไข่อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลต่อไป