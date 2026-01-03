ชวนเที่ยว “น้ำตกวังหินลาด” เล่นน้ำคลายร้อนต้อนรับปีใหม่ 69

ตรัง - “น้ำตกวังหินลาด” ถือเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ทั้งการไปเล่นน้ำคลายร้อน นั่งอาหารใต้ต้นไม้น้อยใหญ่ เล่นชิงช้า ถ่ายรูป หรือชิมอาหารพื้นบ้าน
วันนี้ (3 ม.ค.) ที่น้ำตกวังหินลาด ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 1 บ้านยูงงาม ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ถือเป็นอีกหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในช่วงวันหยุดยาว เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569 โดยเฉพาะการไปเล่นน้ำเพื่อคลายร้อน การไปนั่งรับประทานอาหารใต้ต้นไม้น้อยใหญ่ เล่นชิงช้า หรือถ่ายรูป ท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่น แถมยังมีลมพัดโชยมาเบาๆ โดยมีชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันดูแลเรื่องความสะอาด และความปลอดภัยกันอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะการจัดระบบการจอดรถ เดินป่า เล่นน้ำ จำหน่ายอาหาร และจัดเก็บขยะ
ทั้งนี้ น้ำตกวังหินลาด ตั้งอยู่ริมเทือกเขาบรรทัด รอยต่อระหว่างจังหวัดตรัง กับจังหวัดพัทลุง โดยมี “โตนน้อย” ที่มีลักษณะเป็นสายน้ำที่ไหลแรงลดหลั่นลงมาตามโขดหิน ลงสู่เบื้องล่างเป็นระยะทางประมาณ 400 เมตร ท่ามกลางป่าไม้น้อยนานาพันธุ์ที่ร่มรื่นปกคลุมอยู่ทั้งสองข้าง ก่อนไหลมาสู่ “วังหินลาด” ซึ่งในอดีตเป็นพื้นที่ที่ช้างจะมาพักและอาบน้ำ จนทำให้หินบริเวณนี้มีลักษณะเป็นพื้นราบเรียบ ดังนั้น จึงเป็นจุดที่บรรดานักท่องเที่ยวจะนิยมชักชวนครอบครัว ญาติมิตร หรือเพื่อนฝูง มาเล่นน้ำกัน รวมทั้งชิมอาหารพื้นบ้าน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น