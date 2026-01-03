คนร้ายลอบยิงเจ้าหน้าที่ อส.ยะรัง หน้าโรงพยาบาลยะรังโชคดีไร้เจ็บ

ปัตตานี - คนร้ายลอบยิงเจ้าหน้าที่ อส.ยะรัง บริเวณหน้าศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลยะรัง โชคดียิงพลาดไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
วานนี้ (2 ม.ค.) ได้เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โชคดีพลาดเป้าทำให้ไม่มีผู้ใดได้รับบบาดเจ็บ เหตุเกิดบริเวณหน้าศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลยะรัง ต.ปิตูมุดี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
จากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่า ในขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ อส. ดังกล่าวได้ยืนซื้อน้ำชาริมถนนสายปัตตานียะรัง จนกระทั่งได้มีเสียงคล้ายเสียงปืนดังขึ้น 1นัด โดยไม่ทราบทิศทางที่แน่ชัด กระสุนถูกยิงเข้ามาในบริเวณใกล้เคียง ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องรีบหลบหนีหาที่กำบัง ทั้งนี้ขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ก้มลงเก็บสิ่งของพอดี จึงรอดพ้นจากการถูกยิงอย่างหวุดหวิด
ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียด พบมีร่องรอยของกระสุนปืนไปถูกประตูบ้านเรือนของประชาชน 1 นัด พร้อมกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัย รวมทั้งเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียง และสอบปากคำพยานแวดล้อม เพื่อหาความเชื่อมโยงของกลุ่มผู้ก่อเหตุ ตลอดจนเร่งติดตามตัวผู้ต้องสงสัยมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป