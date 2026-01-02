สลด! นักท่องเที่ยวรัสเซียหมดสติเสียชีวิต ขณะปีนขึ้นเจดีย์สำนักสงฆ์ถ้ำตาปาน กลางเมืองพังงา

พังงา - เกิดเหตุสลด นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเป็นลมหมดสติ เสียชีวิต ขณะเดินขึ้นเจดีย์บนภูเขาภายในสำนักสงฆ์ถ้ำตาปาน กลางเมืองพังงา
เมื่อเวลา 15.30 น. วันนี้ ( 2 ม.ค. 2569 ) นายอมรเทพ ปรีคำ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า สำนักงานฯ ได้รับแจ้งจากศูนย์นเรนทรจังหวัดพังงา ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์กู้ภัยทางสูง หลังมีรายงานนักท่องเที่ยวหมดสติอยู่บริเวณทางขึ้นเจดีย์ สำนักสงฆ์ถ้ำตาปาน ทางเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา พร้อมทีมกู้ชีพกู้ภัย ปภ.เทศบาลเมืองพังงา และหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลพังงาเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบว่านักท่องเที่ยวรายดังกล่าวได้เสียชีวิตแล้ว ทราบชื่อคือ MR. SERGEI DVUZHILOV อายุ 40 ปี สัญชาติรัสเซีย
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ใช้อุปกรณ์กู้ภัยนำร่างผู้เสียชีวิตลงจากจุดเกิดเหตุอย่างทุลักทุเล ก่อนส่งร่างไปยังโรงพยาบาลพังงา เพื่อให้แพทย์ดำเนินการชันสูตรพลิกศพตามขั้นตอนทางกฎหมาย
โดยสาเหตุการเสียชีวิตอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้นนั้นคาดว่านักท่องเที่ยวได้ปีนบันไดขึ้นไปยังเจดีย์ที่อยู่บนภูเขา ซึ่งบันไดแคบและชัน คาดว่าขณะขึ้นไปอากาศร้อนจนวูบหมดสติ เสียชีวิตดังกล่าว