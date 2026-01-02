”พิพัฒน์ - สรรเพชญ“ ลงพื้นที่เกาะยอ สงขลา รับฟังปัญหาประมง–ท่องเที่ยว–การระบายน้ำ พร้อมผลักดันเศรษฐกิจชุมชน

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2569 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา ร่วมกับ นายสรรเพชญ บุญญามณี เพื่อติดตามและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หลังเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่
โดยในจุดที่ 1 ปัญหาปลากะพงขาดตลาด กระทบชาวประมง คณะได้ลงพื้นที่ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักษ์เกาะยอ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพงในกระชังในลุ่มทะเลสาบสงขลา โดยชาวประมงสะท้อนว่า น้ำท่วมที่ผ่านมา ส่งผลให้ปลากะพงได้รับผลกระทบ ปริมาณปลาลดลง ขาดตลาด และกระทบต่อรายได้ของครัวเรือนอย่างหนัก จึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน
จุดที่ 2 ผู้ประกอบการโฮมสเตย์เกาะยอ ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
จากนั้นได้พบกลุ่มผู้ประกอบการโฮมสเตย์ในพื้นที่เกาะยอ ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากน้ำท่วม ผู้ประกอบการระบุว่า เงินเยียวยาที่ได้รับยังไม่เพียงพอกับความเสียหาย ทั้งในส่วนของที่พัก อุปกรณ์ และรายได้ที่หายไปในช่วงที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ จึงอยากให้ภาครัฐพิจารณามาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความเสียหายจริง
จุดที่ 3 ปัญหาการระบายน้ำ ถนนสาย 408 หน้าร้านเรณู โดยคณะได้ลงพื้นที่บริเวณถนนสาย 408 ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ซึ่งติดกับหมู่ที่ 2 ตำบลเกาะยอ บริเวณหน้าร้านเรณู โดยชาวบ้านสะท้อนว่า ถนนและโครงสร้างในจุดดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อทางน้ำ ทำให้น้ำระบายไม่ทัน โดยเฉพาะช่วงฝนตกหนัก ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมซ้ำซาก เนื่องจากคูระบายน้ำมีขนาดเล็ก ชาวบ้านจึงเสนอให้มีการขยายทางน้ำและปรับปรุงระบบระบายน้ำ เพื่อให้น้ำไหลลงทะเลสาบได้สะดวกมากขึ้น และลดปัญหาน้ำท่วมในระยะยาว อีกทั้ง ปัญหาอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นบ่อยบริเวณจุดกลับรถหน้าวัดแหลมพ้อ จึงอยากผลักดันให้จัดทำจุดกลับรถใต้สะพานติณสูลานนท์ (ช่วงหน้าวัดแหลมพ้อ) เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว