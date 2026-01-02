นักเรียน-ครูร่วมทำเพลงกระตุ้นการท่องเที่ยว จ.ตรัง หลังเจอน้ำท่วมใหญ่ภาคใต้

ตรัง - นักเรียนและครูจากสถานศึกษาต่างๆ ใน อ.กันตัง จ.ตรัง นำแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังทั้ง 10 อำเภอ มาทำเป็นบทเพลงในชื่อ “เที่ยวตรัง 10 อำเภอ” เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว หวังให้ฟื้นตัวหลังเจอน้ำท่วมใหญ่ภาคใต้
วันนี้ (2 ม.ค.) จากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ทางภาคใต้ที่ผ่านมา ทำให้หลายจังหวัดรวมไปถึงจังหวัดตรังได้รับผลกระทบอย่างมาก โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เพราะเป็นช่วงเปิดการท่องเที่ยวประจำปี ดังนั้น หลังน้ำลดทุกฝ่ายจึงต่างช่วยกันรีบฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่งให้ทันต้อนรับนักท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพี่น้องชาวจังหวัดตรัง
“ครูแว่นดำ” หรือ นายชาตรี บุญมี ครูผู้พิการทางการมองเห็น โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส สังกัดเทศบาลเมืองกันตัง จังหวัดตรัง จึงได้นำแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในจังหวัดตรังทั้ง 10 อำเภอ มาร้อยเรียงเรื่องราวแล้วแต่งเนื้อร้องและทำนองขึ้นใหม่ในชื่อเพลง “เที่ยวตรัง 10 อำเภอ” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง
โดยในเบื้องต้น “ครูแว่นดำ” ได้ให้ “น้องข้าวใหม่” หรือ เด็กหญิงผกามาศ ไกรเทพ นักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส ซึ่งเป็นลูกศิษย์ เป็นผู้ขับร้องและถ่ายคลิปลงในสื่อโซเชียล ผลปรากฏว่าเพียงไม่กี่วันก็มียอดเข้าชมมากกว่า 1,200,000 วิว จึงได้ต่อยอดโดยทำการบันทึกเสียงใหม่ และจัดทำเป็นเพลงประกอบ MV ที่แสดงให้เห็นถึงความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในจังหวัดตรัง แล้วเผยแพร่ลงในสื่อโซเชียล ซึ่งล่าสุดมีผู้เข้าชมทุกแพลตฟอร์มแล้วมากกว่า 500,000 วิว
ส่วนนักร้องนำคือ “น้องปีใหม่” หรือ นางสาวนวพรรษ นานังเดิดวั่น นักเรียนชั้น ม.6 สถาบันศึกษาทางไกล ซึ่งเป็นนักร้องเยาวชน ที่มีเพลงทางช่องยูทูป ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมทางภาคใต้ กว่า 10 เพลง และทุกเพลงมียอดวิวมากกว่า 1,000,000 วิว
นอกจากนี้ยังมีเด็กและเยาวชนชาวจังหวัดตรัง อีกหลายคนมาร่วมขับร้องด้วย ได้แก่ “น้องสายลม” หรือ เด็กชายปุณณพัฒน์ เต็งรัง นักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนวัดตรังคภูมิพุทธาวาส “น้องโฟกัส” หรือ เด็กหญิงกัณณิษา เสลา นักเรียนชั้น ป.5 และ “น้องกาย” เด็กชายธนกร เสลา นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนบ้านนาทะเล รวมทั้ง “น้องซันนี่” หรือ เด็กหญิงกชพรรณ บินโตะบาย นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนกันตังพิทยากร โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี จากคณะครูและผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้ง 3 โรงเรียน