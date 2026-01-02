สวนนงนุชพัทยาจัดพิธีทำบุญตักบาตรต้อนรับศักราชใหม่ 2569 สืบสานประเพณีทางพุทธศาสนา เริ่มต้นปีใหม่ด้วยบุญ เปิดชีวิตด้วยสิริมงคลร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ เติมพลังใจ เสริมความสุข ความเจริญให้ตนเองตลอดปี
วันที่ 1 มกราคม 2569 เวลา 07.00 น. สวนนงนุชพัทยา โดย นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา พร้อมด้วย คุณนันทา ตันสัจจา กรรมการบริหาร คณะผู้บริหาร พนักงาน และนักท่องเที่ยว ร่วมตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ที่เวียนมาอีกครั้ง คือโอกาสอันเป็นมงคลของชีวิตใหม่ในวันแรกของปี ด้วยการทำบุญตักบาตรถือเป็นการเปิดประตูรับความสุข ความเจริญ และให้เป็นปีที่ดี ให้กับตัวเองและครอบครัวเสริมสิริมงคล ตั้งเจตนาที่ดีให้ชีวิตก้าวหน้า พบแต่ความสำเร็จใหม่ๆตลอดทั้งปี
กิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันปีใหม่ถือเป็นกิจกรรมที่สวนนงนุชพัทยาจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายปี สะท้อนถึงการให้ความสำคัญต่อการสืบสานประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา และการร่วมแรงร่วมใจทำบุญของทุกภาคส่วน
ในพิธีครั้งนี้ ได้อาราธนาพระสงฆ์จาก 9 วัด จำนวน 19 รูป ในอำเภอสัตหีบ มารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีตักบาตร พระสงฆ์ได้ให้พรและประกอบพิธีกรวดน้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมงาน เนื่องในวันเริ่มต้นศักราชใหม่
นอกจากนี้ สวนนงนุชพัทยายังจัดกิจกรรมพิเศษต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 1– 4 มกราคม 2569 อาทิ การแสดงของน้องช้างแสนรู้ และการแสดงดนตรีจากวง Nongnooch Brand สร้างบรรยากาศแห่งความสุข ความสนุกสนาน และความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย
สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในช่วงปีใหม่ ยังสามารถเสริมความเป็นสิริมงคลด้วยการไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในสวนนงนุชพัทยา อาทิ พระเก้าวัด พิพิธภัณฑ์พระพุทธคุณ พระประจำวันเกิด พระพรหม พระพิฆเนศ และพระพุทธรูปองค์แทนพระพุทธศาสนาจากทั่วโลกทั้งหมด16 องค์ปัจจุบันสร้างแล้วเสร็จ10 องค์ สวนนงนุชพัทยาเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00–18.00 น.
