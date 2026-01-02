ไฮซีซั่นนักท่องเที่ยวเข้าป่าตองคึกคัก อัตราเข้าพักโรงแรมเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 90 แม้คึกคักช้ากว่าปีที่แล้ว การจับจ่ายไม่ค่อยฟู่ฟ่า

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ท่องเที่ยวป่าตอง ภูเก็ต แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลก คึกคัก ไฮซีซั่นปีนี้ ต่างชาติแห่เที่ยว โดยเฉพาะคริสต์มาสและปีใหม่ ทำห้องพักโรงแรมถูกจองเต็ม แม้ภาพรวมจะคึกคักช้ากว่าปีที่แล้ว และการจับจ่ายไม่ค่อยจะฟู่ฟ่าเท่าที่ควร
ช่วงปลายปี เป็นช่วงไฮซีซั่น ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะหาดป่าตอง แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของภูเก็ต เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซัน ที่ทะเลภูเก็ตสวยที่สุด และยิ่งในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยแล้ว บรรยากาศการท่องเที่ยวจะยิ่งคึกคักขึ้นไปอีกในทุกๆปีที่ผ่านมา ซึ่งปีนี้ก็เหมือนกัน การท่องเที่ยวของป่าตองจะคึกคักมากไม่แพ้ปีที่ผ่านๆมา ห้องพักโรงแรมในพื้นที่ป่าตองได้ถูกจับจองล่วงหน้าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ในหลายๆโรงแรม หากไม่เต็มร้อยเปอร์เซ90 % ทั้งนี้เพราะป่าตองยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกชื่นชอบ
นางจุฬารัตน์ จันทกูล นายกสมาคมโรงแรมหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต เปิดเผยถึงภาพรวมการท่องเที่ยวหาดป่าตอในช่วงไฮซีซั่นหรือฤดูการท่องเที่ยวปีนี้ ว่า การเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้นที่ป่าตองปีนี้ คึกคักช้ากว่าปีที่แล้ว ที่นักท่องเที่ยวเริ่มทยอยเข้ามาตั้งแต่ช่วงต้นของฤดูการท่องเที่ยว ทำให้ภาพรวมความคึกคักเมื่อปีที่แล้วเร็วกว่าปีนี้ รวมทั้งการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวปีนี้ไม่ฟู่ฟ่าเหมือนปีที่แล้ว แต่โดยภาพรวมก็ยังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่เข้ามาช้าและไม่หนาแน่นเหมือนปีที่แล้ว รวมทั้งไม่ได้โอเวอร์เหมือนปีที่แล้วที่แน่นมากๆ ในบางช่วง
แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการเข้ามาของนักท่องเที่ยวที่หาดป่าตองในปีนี้จะไม่ได้แน่นจนโอเวอร์ในบางช่วงเหมือนปีที่ผ่านมา แต่โดยภาพรวมแล้วก็ถือว่ายังดีในระดับหนึ่ง เพราะอัตราการเข้าพักเฉลี่ยของโรงแรมในป่าตองยังดีอยู่ตลอดช่วงไฮซีซัน ตั้งแต่เดือน พ.ย.-เม.ย.โดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 80-90% และห้องพักโรงแรมบางแห่งจะถูกจองเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ในช่วงคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569 นี้ ซึ่งเป็นแบบนี้ในทุกๆปีอยู่แล้ว
ทั้งนี้ เนื่องจากการจองห้องพักโรงแรมล่วงหน้าของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนไป จากก่อนหน้านี้นักท่องเที่ยวจะจองห้องพักโรงแรมแบบระยะยาว แต่ในปัจจุบันนี้จะจองในระยะสั้นๆมากขึ้น และนักท่องเที่ยวบางรายเมื่อเข้าพักในโรงแรมที่จองมาล่วงหน้าแล้ว ก็จะเปลี่ยนไปพักโรงแรมที่ราคาถูกกว่าและเห็นว่าคุ้มค่ากว่า ซึ่งต่างจากเมื่อก่อนที่นักท่องเที่ยวจะพักแบบยาวๆ จากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป ที่สามารถหาข้อมูลได้สะดวกขึ้นในปัจุบันนี้
สำหรับหาดป่าตองนั้น กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาค่อนข้างที่จะหลากหลายมากในปัจจุบันนี้ จากที่เมื่อก่อนนี้จะมีนักท่องเที่ยวยุโรปเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันนี้จะเป็น รัสเซีย จีนที่เข้ามารเป็นแบบ FIT อินเดีย ตะวันออกกลาง และยุโรป เป็นหลัก
ส่วนแนวโน้มการท่องเที่ยวตลอดปี 2569 นี้ นายกสมาคมโรงแรมหาดป่าตอง กล่าวว่า มั่นใจว่าการท่องเที่ยวของป่าตองและภูเก็ต จะยังคงคึกคักตลอดทั้งปี จากที่ภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวที่หลากหลาย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สนับสนุนและทำการตลาดอย่างเต็มที่
ด้าน นายวีรวิชญ์ เครือสมบัติ ประธานชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตอง กล่าวถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวของป่าตองในช่วงหน้าไฮซีซั่น ว่า จริงๆ แล้ว การท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าตองในปี 2568 นี้ ถือว่าไม่มีโลว์ซีซัน เพราะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในส่วนของสถานบันเทิงต่างๆ แต่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาต้องยอมรับว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยมีคุณภาพ ทำให้การจับจ่ายลดน้อยลง ในส่วนของผู้ประกอบการจึงอยากที่จะฝากไปยังหน่วยงานส่วนกลาง รวมทั้งรัฐบาล ให้หันมาคัดสรรนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น เพราะเราต้องการนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาแล้วไม่สร้างปัญหา ไม่ทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของภูเก็ต ซึ่งอย่าลืมว่าการที่นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วสร้างปัญหา หรือก่อคดีต่างๆ ก็จะทำให้กระทบต่อภาพรวมทั้งหมด
ส่วนแนวโน้มของการท่องเที่ยวในไฮซีซันที่จะถึงนี้ ไปจนถึงหลังปีใหม่ ปี 2569 เชื่อว่าการท่องเที่ยวป่าตองจะคึกคักขึ้นอย่างแน่นอน ส่วนกลุ่มนักท่องเที่ยวนั้นเดินทางทางเข้ามาหลากหลายเชื้อชาติ เพราะป่าตองเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หลายคนปักหมุดไว้ ว่ามาเที่ยวภูเก็ตจะต้องมาเที่ยวป่าตอง ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราจะทำได้เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวคือ การเป็นเจ้าบ้านที่ดี
ขณะที่ นางลลิตา มณีศรี นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง กล่าวว่า เทศบาลเมืองป่าตองได้เตรียมความพร้อมในการดูแลนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังหาดป่าตองในช่วงฤดูการท่องเที่ยวหรือไฮซีซั่นนี้ ที่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนน้อยมากในแต่ละวัน ได้เตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทั้งบริเวณชายหาด และจุดท่องเที่ยวอื่นๆ ของหาดป่าตอง เรามีทีมเทศกิจ ทีมไลฟ์การ์ด และทีมที่ดูแลช่วงกลางคืน ค่อยดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว และโดยเฉพาะในซอยบางลา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืน เป็นไนท์ไลฟ์ของป่าตองนั้น เทศบาลยังคงคอนเซ็ปต์เดิมที่ดำเนินการมาก่อนหน้านี้ คือ การดูแลความปลอดภัยและความสะอาดตลอด 24 ชั่วโมง
นอกจากนี้ ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ทางเทศบาลก็ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงในส่วนของ ถนน ทางเท้า ไฟฟ้าส่องสว่าง มีการเพิ่มแสงสว่างที่หน้าหาด ถนนที่มีชำรุดก็ได้มีการซ่อแซมเรียบร้อยทั้งหมดแล้ว รวมไปถึงในส่วนของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หรือ CCTV ได้มีการติดตั้งไปแล้วในส่วนของป้อมตำรวจหน้าซอยบางลา ในซอยบางลา และได้ติดตั้งเพิ่มบริเวณหน้าหาด ตั้งแต่สะพานคอรัลมาจนถึงหน้าป้อมตำรวจซอยบางลา และตามแยกต่างๆ รวมไปถึงกำลังทำโครงการเพิ่มที่จะติดตั้งอีก 5 จุด ตามชุมชนต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ป่าตองทั้งหมด
“เรามั่นใจว่า ภาพรวมนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซันของป่าตองปีนี้ จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากอย่างแน่นอน ซึ่งจะสังเกตุเห็นว่าตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมเป็นต้นมา บริเวณชายหาดมีนักท่องเที่ยวมานอนอาบแดด ทำกิจกรรมต่างๆ คึกคักทุกวัน” นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง กล่าวในที่สุด