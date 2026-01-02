ท่องเที่ยวพังงาคึกคัก! เทศกาลปีใหม่ นักท่องเที่ยวไทย-ต่างชาติ แห่เที่ยวเกาะสุรินทร์-สิมิลัน ทำอัตราเข้าพักโรงแรมสูงถึงร้อยละ 90

พังงา – ท่องเที่ยวพังงา คึกคักช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติแห่เที่ยวเกาะสิมิลัน เกาะสุรินทร์ ท่องเที่ยวทางทะเลที่ได้รับความนิยม ส่งผลอัตราเข้าพักโรงแรมสูงถึง 90%
วันนี้ ( 2 ม.ค.69) บรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวันเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ที่บริเวณท่าเรือว้าวอันดามัน บ้านทับละมุ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา มีนักท่องเที่ยว ยุโรป สแกนดิเนเวีย เยอรมัน อังกฤษ และชาวไทย เดินทางลงเรือที่ท่าเรือทับละมุ เพื่อเดินทางไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น เกาะสิมิลัน และเกาะสุรินทร์ กันอย่างคึกคัก เพื่อไปดำน้ำดูปะการัง และเดินชมปูไก่ ทำให้ตามแหล่งท่องเที่ยวเต็มไปด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาฉลองเทศกาลปีใหม่
ส่งผลยอดการจองห้องพักในช่วงเวลาดังกล่าวจะอยู่ที่ 90% และจะมีแนวโน้มดีขึ้นอีกครั้งในช่วงเดือนมกราคมนี้ โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่พาครอบครัวมาฉลองเทศกาลปีใหม่ที่เกาะสิมิลัน เกาะสุรินทร์ ทำให้ตามเกาะต่าง ๆ คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวอีกครั้ง แม้ว่านักท่องเที่ยวบางส่วนจะเดินทางกลับต่างจังหวัดกันบ้างแล้ว แต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ยังเดินทางมาเที่ยวพักผ่อนและชมความสวยงามที่เกาะ
ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่พร้อมตรวจสอบความปลอดภัยของเรือโดยสารตามท่าเรือต่างๆ ก่อนที่เรือจะออกจากท่าอย่างใกล้ชิด ทั้งอุปกรณ์ คนประจำเรือ สภาพเรือ โดยเน้นความปลอดภัยการบรรทุกถูกต้องตามกฎหมาย ไม่บรรทุกเกิน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะควบคุมอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่