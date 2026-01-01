นักท่องเที่ยวแห่ฉลองปีใหม่ "น้ำตกวังสายทอง" จ.สตูล อุทยานธรณีโลก

สตูล - นักท่องเที่ยวไทย-มาเลย์แห่ฉลองปีใหม่คึกคัก สัมผัส “น้ำตกวังสายทอง” มหัศจรรย์นํ้าตกสีทองแห่งอุทยานธรณีโลก อุทยานฯ ใจดีมอบของขวัญเข้าฟรีรับศักราชใหม่
วันนี้ (1 ม.ค.) บรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569 ที่จังหวัดสตูลเป็นไปอย่างคึกคัก โดยเฉพาะที่ “น้ำตกวังสายทอง” ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ต.น้ำผุด อ.ละงู ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในเขตอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark) พบว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียจำนวนมาก ต่างพาครอบครัวเดินทางมาพักผ่อน เล่นน้ำคลายร้อน และทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเฉลิมฉลองการเข้าสู่พุทธศักราชใหม่อย่างเนืองแน่น
น้ำตกวังสายทองแห่งนี้ ถือเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่หาชมได้ยาก โดดเด่นด้วยลักษณะทางธรณีวิทยาที่เป็น “น้ำตกหินปูน” แบ่งเป็นชั้นลดหลั่นกัน 3 ชั้น ความพิเศษคือตัวหินปูนมีความสากคล้ายทราย ทำให้เดินขึ้นลงได้สะดวก ไม่ลื่นเหมือนน้ำตกทั่วไป จึงมีความปลอดภัยสูงสำหรับเด็กเล็กและผู้สูงอายุ นอกจากนี้ เมื่อแสงแดดสาดส่องกระทบกับสายน้ำที่ไหลผ่านชั้นหิน จะปรากฏเป็นประกายสีเหลืองทองอร่ามตา อันเป็นที่มาของชื่อ “วังสายทอง” ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
นายจิตกร นุ้ยเล็ก เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยพิทักษ์ป่าวังสายทอง เปิดเผยว่า น้ำตกแห่งนี้มีน้ำไหลใสสะอาดตลอดทั้งปี จึงเป็นที่นิยมอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงเทศกาล อย่างไรก็ตาม แนะนำให้นักท่องเที่ยวเลี่ยงช่วงฤดูฝนเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ส่วนในช่วงปีใหม่นี้ ทางกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชม เพื่อเป็นการมอบของขวัญและส่งเสริมความสุขให้แก่ประชาชนในการพักผ่อนหย่อนใจกับธรรมชาติอย่างเต็มที่
ด้านนักท่องเที่ยวรายหนึ่งที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย กล่าวว่า ตั้งใจพาครอบครัวมาที่นี่เพราะประทับใจในความแปลกใหม่ของน้ำตกที่เดินแล้วไม่ลื่น และอากาศที่ร่มรื่นเย็นสบาย เหมาะสำหรับการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความสดชื่นและพลังใจที่เต็มเปี่ยม