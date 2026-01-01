ชาวบ้านบ้านบางสัก อ.ตะกั่วป่า ร่วมสืบสาน ทำบุญลอยเรือ ระบุทำกันมานับร้อยปี

พังงา - ชาวบ้านบ้านบางสัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ทำบุญลอยเรือสะเดาะเคราะห์ ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ 2569 สืบสานประเพณีดั้งเดิมที่ทำสืบต่อกันมานานนับร้อยปี ทุกวันขึ้นปีใหม่
เมื่อเวลา 12.19 น.วันนี้ (1 ม.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ชายหาดบ้านบางสัก ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา นายศุภฤกษ์ เกตุสุรินทร์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอตะกั่วป่า เป็นประธานจัดงานพิธีทำบุญลอยเรือสะเดาะเคราะห์ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ 2569 โดยมีนายอนิวรรตน์ ไชยรัตน์ธนูโชค ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ อบต.บางม่วง นายประชาชม ทันงาม ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 นางจงรักษ์ โฮ่สกุล ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านบางสัก และชาวบ้านร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก
สำหนับประเพณี ดังกล่าว เป็นประเพณีดั้งเดิมที่ทำสืบต่อกันมานานนับร้อยปีทุกวันขึ้นปีใหม่ ตามความเชื่อที่ว่าจะสามารถช่วยปัดเป่าสิ่งอัปมงคล ชั่วร้ายออกไปจากตัวเอง และหมู่บ้าน จะสร้างความสงบสุขร่มเย็น ซึ่งได้นิมนต์พระอาจารย์ขจร อภินันโท หัวหน้าที่พักสงฆ์บ่อหินแร่ ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ซึ่งเป็นพระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียง พร้อมพระภิกษุจำนวน 3 รูป ร่วมสวดมนต์เพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากครอบครัวและหมู่บ้าน
โดยจะนำข้าวสาร อาหารแห้ง ดอกไม้ ธูปเทียน เศษเล็บ เศษผม และเศษผ้านุ่งห่มใส่ลงไปในเรือ ก่อนนำไปลอยสู่ทะเลชายทะเลหาดบางสัก ทางชาวบ้านได้ร่วมแห่พร้อมนำข้าวสารโยนใส่เรือพร้อมนำเรือลงไปในทะเล ซึ่งประเพณีนี้ถือเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ชาวบ้านได้ถือปฏิบัติมานานนับร้อยปี ในทุกปีจะมีลูกหลานในพื้นที่ไปทำงานต่างจังหวัดได้เดินทางกลับมาบ้านพบกับครอบครัว และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิม พร้อมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีของคนรุ่นหลังต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมหลังเสร็จพิธีนำเรือลงน้ำ ทางผู้จัดงานได้จุดประทัดเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยเลขประทัด มีเลข 35 กับ 112ซึ่งทำให้ชาวบ้านนักเสี่ยงโชคได้นำเลขดังกล่าวไปเสี่ยงโชค