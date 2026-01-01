คึกคักรับเช้าวันใหม่ ทน.ภูเก็ต ร่วมกับ ชาวภูเก็ต ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ - รับศักราชใหม่ 2569

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - คึกคักรับเช้าวันใหม่ เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับ ชาวภูเก็ต ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ - รับศักราชใหม่ 2569 เจ้าคณะจังหวัด–ผู้ว่าฯ ให้พร เสริมสิริมงคล ขอให้ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่แข็งแรง เพื่อเศรษฐกิจดี
วันนี้ (1 มกราคม 2569) ณ บริเวณหน้าธนาคารออมสิน สาขาภูเก็ต (แยกธนาคารชาร์เตอร์) ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองเก่าภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ วันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2569 ขึ้น เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว
โดยมีพระอุดมวชิรมงคล พระครูเมตตาภิรม เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายศุภโชค ละอองเพชร นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต คณะผู้บริหารเทศบาลนครภูเก็ต ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก และมีพระสงฆ์ จำนวน 58 รูป บิณฑบาตรรับข้าวสารอาหารแห้งที่ประชาชน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวของนำมาถวายเพื่อความเป็นสิริมงคล
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระบรมชนนีพันปีหลวง จากนั้นได้กล่าวอวยพรแก่ประชาชนชาวภูเก็ต ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความเข้มแข็งทั้งด้านเศรษฐกิจ รายได้ และความสามัคคี พร้อมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตให้ก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ มาได้ด้วยดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตยังได้อัญเชิญอำนาจบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัย บารมีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร หลวงพ่อแช่ม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ชาวภูเก็ตเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากภยันตราย และสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
ด้าน พระอุดมวชิรมงคล พระครูเมตตาภิรม เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและอวยพรเนื่องในวาระอันเป็นมงคลของวันขึ้นปีใหม่ โดยขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ชาวจังหวัดภูเก็ตเคารพสักการะ ได้โปรดอภิบาลคุ้มครองพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านให้มีความร่มเย็นเป็นสุข
เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า วันปีใหม่ถือเป็นวันสำคัญที่ชาวไทยได้ตระหนักถึงการเริ่มต้นชีวิตในรอบปีใหม่ ในฐานะที่ทุกคนเป็นชาวพุทธควรยึดมั่นในประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ยึดถือพระพุทธศาสนา ชาติ และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักที่ค้ำจุนแผ่นดินไทยมาโดยตลอด การร่วมกันทำบุญตักบาตร สร้างกุศลในวันขึ้นปีใหม่ นับเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต และเป็นการเริ่มต้นปีด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ ผ่องใส
พร้อมกันนี้ยังได้เตือนสติให้ประชาชนตระหนักว่าชีวิตเป็นสิ่งไม่แน่นอน จึงควรดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท มีสติและปัญญา ทั้งในการดูแลสุขภาพกายและใจ รวมถึงการดำรงชีพในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ต้องรู้จักบริหารจัดการชีวิต ครอบครัว และการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม เพื่อความมั่นคงและความสุขอย่างยั่งยืน
เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ตยังกล่าวถึงศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตว่า เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งรายได้สำคัญของประเทศ ชาวภูเก็ตจึงควรภาคภูมิใจ มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในจังหวัดอื่น ๆ ที่ประสบความยากลำบาก อันเป็นการสะท้อนถึงความสามัคคีและความเป็นพี่น้องร่วมชาติ
ในโอกาสนี้ ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับผู้นำทุกภาคส่วนของจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนพุทธศาสนิกชนและประชาชนทุกท่าน ที่เห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา และได้ร่วมกันประกอบกุศลกรรม ทำบุญตักบาตร อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ และสร้างเนื้อนาบุญอันอำไพแก่ตนเองและสังคม
พร้อมอัญเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย บารมีหลวงพ่อแช่ม บารมีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในจังหวัดภูเก็ต ดลบันดาลให้พุทธบริษัทและพี่น้องประชาชนทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีอายุมั่นขวัญยืน ปราศจากโรคภัยอันตราย และมีความก้าวหน้าในชีวิต หน้าที่การงาน และครอบครัว ตลอดปี 2569 และตลอดไป