สุดปังแสงแรกปี 69 บนจุดชมวิว เสม็ดนางชี จ.พังงา

พังงา-สวยงาม รับแสงแรกของปี 2569 บนจุดชมวิวเสม็ดนางชี แหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง ที่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ หลงใหล มารอชมแสงแรกจำนวนมาก
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2569 ซึ่งเป็นวันแรกของปี2569 หรือที่เรียกกันว่าวันขึ้นปีใหม่ ที่จุดชมวิวเสม็ดนางชีบูทีค รีสอร์ต บ้านหินร่ม ม.2 ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา มีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่ชื่นชอบและหลงใหลในธรรมชาติ ได้เดินทางขึ้นมาพักค้างคืนเพื่อรอสัมผัสกับแสงแรกของวันขึ้นปีใหม่ 2569 จนห้องพักเต็มทุกหลัง
โดยจุดชมวิวเสม็ดนางชีเป็นจุดชมวิวที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องตลอด 9 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากสามารถชมวิวที่สุดอเมซิ่งของอ่าวพังงาแบบพาโนรามา 180 องศา มีป่าเกาะเป็นเขาหินปูนหลากหลายรูปแบบ เรียงรายกันอยู่อย่างสวยงามจนสุดลูกหูลูกตาจนได้รับกล่าวขวัญถึงว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดฝั่งทะเลอันดามัน และผู้ประกอบการในพื้นที่ได้สร้างห้องพักเก๋ๆสไตล์บูทีค พร้อมกับรังสรรค์เมนูซีฟู้ดที่สุดแสนอร่อยและสด โดยใช้วัตถุดิบจากชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ ปัจจุบันได้กลายเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญที่ต้องห้ามพลาดของจังหวัดพังงา ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
สำหรับคำว่า “เสม็ดนางชี” นั้น เดิมชาวบ้านเรียกว่าบ้าน “เหม็ดนางชี”อยู่ระหว่างบ้านหินร่มและบ้านคลองท่อมในตำบลคลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ที่มาของชื่อนั้นมาจากเรื่องเล่าปรัมปรา ว่าในอดีตหมู่บ้านแห่งนี้ มีพระภิกษุชรา 1 รูป อาศัยอยู่ที่ เขาพระอาดเฒ่า และ พระภิกษุหนุ่ม1รูป อาศัยอยู่ที่เขาพระอาดหนุ่ม และ มีแม่ชีอาศัยอยู่ที่ใกล้จุดชมวิว และจะเดินไปมาหาสู่กัน แล้วต้องเดินผ่านลำคลอง เมื่อแม่ชีเดินผ่านในลำคลองจะต้องเหม็ดผ้าขึ้น (พับผ้าขึ้น, ถลกชายผ้า) ให้พ้นจากระดับน้ำ ไม่เช่นนั้นชายผ้าก็จะเปียกหมด เลยเป็นที่มาของคำว่า เหม็ดนางชี และเพี้ยนมาเป็น เสม็ดนางชี ในปัจจุบัน
ส่วนเขาพระอาดเฒ่าและเขาพระอาดหนุ่มนั้นมาจากพระภิกษุที่เห็นแม่ชีถลกผ้าข้ามคลองแล้วมีอาการกำหนัด ซึ่งภาษาถิ่น จะเรียกว่า “อาด” จึงเป็นที่มาของเขาพระอาดด้วยเช่นกัน