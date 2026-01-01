สลด!..อุบัติเหตุส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เก๋งเสียหลัก ชนกระบะ จอดข้างทาง ดับ 3 บาดเจ็บ 3

ชุมพร - สลด!..อุบัติเหตุส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เก๋งเสียหลัก ชนกระบะ จอดข้างทางตลาดพ่อตาหินช้าง ริมถนนเพชรเกษม ซื้อสินค้า อาหาร ในตลาดนัด ไปทำกินในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ดับ 3 ศพ บาดเจ็บ 3 ราย
เกิดเหตุสลดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่รถเก๋งชนกระบะจอดข้างทางตลาดพ่อตาหินช้าง ริมถนนเพชรเกษม ดับ 3 ศพ บาดเจ็บ 3 ราย เหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อเวลา 17.40 น.วันที่ 31 ธันวาคม 2568 พ.ต.ท.ภัคดี ตันอนุกูล รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.สลุย ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายราย บริเวณยูเทิร์นพ่อตาหินช้าง หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลสลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร จึงรายงานผู้บังคับบัญชา แล้วรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยสายชลมูลนิธิชุมพร หน่วยกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูชุมพร
ที่เกิดเหตุเป็นถนนทางคู่ขนาน 4 เลน บริเวณไหล่ทางริมถนนขาขึ้น พบรถเก๋งฮอนด้า ซีวีค สีเขียว หมายเลขทะเบียน 5 กฒ 7704 กรุงเทพมหานคร สภาพพังยุบเสียหายเกือบทั้งคัน ภายในเบาะที่นั่งคนขับมีคนบาดจ็บสาหัส ทราบเป็นคนขับชื่อ นายไพโรจน์ สุขภิลาภ อายุ 52 ปี บ้านอยู่หมู่ 5 ตำบลวังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร หน่วยกู้ภัยช่วยนำตัวออกมาส่งโรงพยาบาล
ห่างกันประมาณ 20 เมตร พบรถคู่กรณีเป็นรถยนต์กระบะโตโยต้า วีโก้ สีดำ สี่ประตู หมายเลขทะเบียน ขก 8548 สุราษฎร์ธานี สภาพด้านท้ายถูกชนจนยุบพังเสียหาย มีนายจักรพันธ์ ตั้มทอง อายุ 36 ปี เป็นคนขับ ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย มีผู้เสียชีวิตอยู่ใกล้รถกระบะ 1 ศพ ทราบชื่อ เด็กหญิง ฐิดาพร ราชนาการ อายุ 13 ปี บ้านอยู่หมู่ 3 ตำบลสองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร และ มีผู้บาดเจ็บสาหัส 2 ราย หน่วยกู้ภัยรีบนำผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลท่าแซะ
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า นายจักรพันธ์ ตั้มทอง อายุ 36 ปี ได้ขับรถยนต์กระบะมากับญาติๆ ได้จอดรถบริเวณไหล่ทางเพื่อซื้อสินค้า อาหาร ในตลาดนัดไปทำกินในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ขณะที่กำลังจะกลับญาติๆ ที่มาด้วยกันได้มายืนรอเพื่อจะขึ้นรถกระบะกลับบ้าน ปรากฎว่าได้มีรถเก๋งซีวีค ที่มี นายไพโรจน์ สุขภิลาภ อายุ 52 ปี ขับมาด้วยความเร็วสูง เสียหมุนเขว้งไปชนกับรถยนกระบะโตโยต้าที่จอดอยู่บริเวณไหล่ทาง ทำให้มีผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตคาที่ 1 ศพ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่า ผู้บาดเจ็บสาหัสที่กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลท่าแซะ เสียชีวิตอีก 2 ศพ คือ นายไพโรจน์ สุขภิลาภ อายุ 52 ปี คนขับรถเก๋งฮอนด้าซีวิค และ นางบรรจง ต้มทอง อายุ 69 ปี ที่มากับรถยนต์กระบะโตโยต้า รวมมีผู้เสียชีวิต 3 ศพ
ส่วนสาเหตุที่แท้จริงยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป.