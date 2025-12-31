ปลัด จ. ภูเก็ต นำทีม ตรวจค้นร้านค้า ในพื้นที่เชิงทะเล ยึดของกลาง กว่า 1 ล้านบาท

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -จับส่งท้ายปี ปลัดจังหวัดภูเก็ต พร้อทชุดปฏิบัติการพิเศษ บุกตรวจค้นร้านค้าในพื้นที่เชิงทะเล 4 จุด ยึดบุหรี่เถื่อนเกือบ 3,000 ซอง มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท
วันนี้ (31 ธันวาคม 2568) จังหวัดภูเก็ตเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายและสินค้าหนีภาษีของกระทรวงมหาดไทย โดยนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ปลัดจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายดนัย สุขสกุล ป้องกันจังหวัดภูเก็ต นำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ลงพื้นที่ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อกวดขันและปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่หนีภาษี
การปฏิบัติการครั้งนี้ ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองได้นำหมายค้นเข้าตรวจสอบเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 4 จุด สามารถเข้าจับกุมร้านค้าที่กระทำความผิดได้จำนวน 2 ร้าน ควบคุมตัวผู้ดูแลร้านไว้ดำเนินคดี พร้อมตรวจยึดของกลางเป็นบุหรี่หนีภาษียี่ห้อต่าง ๆ รวมจำนวนเกือบ 3,000 ซอง คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 1 ล้านบาท ส่วนเป้าหมายอีก 2 จุด พบว่าผู้กระทำความผิดไหวตัวทันและปิดร้านหลบหนีไปก่อน
ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นมาตรการเชิงรุกในการกวาดล้างแหล่งจำหน่ายสินค้าหนีภาษีในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญอย่างตำบลเชิงทะเล ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีการเปิดร้านจำหน่ายในลักษณะที่เยาวชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการจัดเก็บรายได้ของรัฐ
นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ปลัดจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า หลังจากนี้ฝ่ายปกครองจะขยายผลการปราบปรามไปยังพื้นที่อื่น ๆ ทั่วทั้งจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ผิดกฎหมาย และจะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด