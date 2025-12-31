นักท่องเที่ยวร่วมส่งแสงสุดท้ายที่หาดบางสัก จ. พังงา คึกคัก

พังงา - นักท่องเที่ยวชาวไทย พาครอบครัวกางเต้นท์ริมชายหาดบางสัก ร่วมส่งแสงสุดท้ายของปี2568 ทำการท่องเที่ยวในไฮซีซั่น คึกคัก โรงแรมต่าง ๆ ในพื้นเขาหลักมียอดจองกว่า 80%
วันนี้ (31 ธ.ค.68 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณชายหาดบางสัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดพังงา มีนักท่องเที่ยวชาวไทย พาครอบครัวมาท่องเที่ยวพักผ่อนพร้อมทั้งกางเต้นท์ และ ออกมาเดินเล่นตามชายหาดเป็นจำนวนมาก
พร้อมทั้งถ่ายรูปแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าหายไปในท้องทะเลอันดามัน ซึ่งถือเป็นแสงสุดท้ายของปี 2568 เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จนทำให้บริเวณชายหาดบางสัก อ.ตะกั่วป่า กกลับมาคึกคัก
ทางด้านนายเลิศศักดิ์ ป่นกลิ่น นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา กล่าวว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวในไฮซีซั่นนี้ เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น โรงแรมต่าง ๆในพื้นเขาหลักมียอดจองกว่า 80-90 % ทางสมาคมฯ เองก็จัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับภาครัฐ เพื่อช่วยกระตุ่นการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาเพิ่มขึ้นซึ่งในช่วงนี้จังหวัดพังงามีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางบกทางทะเลที่สวยงามที่พร้อมจะต้อนรับนักท่องเที่ยว