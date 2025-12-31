หนีไม่ทัน! ตม.สงขลาร่วมกับสืบเพชรบูรณ์รวบม้าชาวมาเลย์ร่วมหลอกข้าราชการบำนาญ

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ตม.สงขลาร่วมกับสืบเพชรบูรณ์รวบม้ารับ-ส่งเงินแกงค์คอลล์เซ็นเตอร์ข้ามชาติ หลอกเงินข้าราชการบำนาญ 1 ล้านบาท หลังออกหมายจับวันเดียว ก่อนหลบหนีเข้ามาเลเซีย
วันนี้(31 ธ.ค.) ชุดสืบสวน ตม.จว.สงขลา ร่วมกับ สภ.หล่มเก่า และ กก.สส.ภ.จว.เพชรบูรณ์จับกุมตัวหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการคอลล์เซ็นเตอร์คาโรงแรมกลางเมืองหาดใหญ่ หลังจากพยายามหลบหนีกลับไปประเทศมาเลเซีย
คดีนี้สืบเนื่องมาจากผู้เสียหายเป็นข้าราชการบำนาญรายหนึ่ง ถูกกลุ่มคอลล์เซ็นเตอร์โทรศัพท์หลอกลวง อ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าเชื่อมโยงคดียาเสพติดและคดีฟอกเงิน ก่อนหลอกให้โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลต่าง ๆ มากกว่า 11 บัญชี รวมเป็นเงินกว่า 400,000 บาท นอกจากนี้ยังถูกกดดันจากกลุ่มคนร้ายให้กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์เพิ่มเติมอีก 600,000 บาท โดยอ้างว่าเป็นค่าประกันตัว ก่อนนำเงินสดมามอบให้ชายคนหนึ่งซึ่งแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 1 ล้านบาท หลังจากนั้นคนร้ายพยายามกดดันให้หาเงินมาเพิ่มอีกจนผู้เสียหายเชื่อว่าถูกขบวนการคอลเซนเตอร์หลอกลวง จึงเดินทางมาพบพนักงานสอบสวน สภ.หล่มเก่า เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษ
ต่อมา ชุดสืบสวน กก.สส.ภ.จว.เพชรบูรณ์ ร่วมกับ สภ.หล่มเก่า แกะรอยจนสืบทราบว่า ชายต้องสงสัยที่มารับเงินสดจากผู้เสียหายคือ นายเฟบบี้ (นามสมติ)อายุ 19 ปี สัญชาติมาเลเซีย จึงรวบรวมพยานหลักฐานจนกระทั่ง ศาลจังหวัดหล่มสักออกหมายจับ ข้อหา สนับสนุนในฐานความผิดร่วมกันฉ้อโกงประชาชน โดยแสดงตนเป็นคนอื่น และสนับสนุนฐานความผิดร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2568
จากการสืบสวนพบว่า หลังก่อเหตุ นายเฟบบี้ หลบหนีมาพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กก.สส.ภ.จว.เพชรบูรณ์ จึงประสาน พ.ต.อ.สรธรรศจ์ เอี่ยมละออ ผกก.ตม.จว.สงขลา และ พ.ต.ท.ฐิติวัฒน์ ฤชานุกูล รอง ผกก.ตม.จว.สงขลา นำกำลังชุดสืบสวนเข้าตรวจสอบพบผู้ต้องหาจนนำไปสู่การจับกุมตามหมายจับข้างต้น
ในชั้นจับกุม ผู้ต้องหารับสารภาพว่า ได้เดินทางไปรับเงินสดจากผู้เสียหายที่จังหวัดเพชรบูรณ์จริง แต่ไม่ทราบว่าเป็นเงินค่าอะไร หลังจากรับเงินแล้วนำมามอบให้หัวหน้าขบวนการเป็นชายชาติเดียวกันที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่ กทม. แลกกับค่าดำเนินการ 1,000 ริงกิต หรือประมาณ 7,500 บาท หลังก่อเหตุเดินทางพักอำเภอหาดใหญ่เนื่องจากได้ติดต่อให้คนมารับเพื่อเตรียมหลบหนีกลับประเทศมาเลเซีย หากไม่ถูกจับกุมเสียก่อนในปีหน้าหัวหน้าขบวนการแจ้งว่าจะจ้างให้ไปรับเงินสดในลักษณะเดียวกันที่ประเทศญี่ปุ่น
เจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่า เครือข่ายดังกล่าวเป็นแกงค์คอลล์เซ็นเตอร์ที่มีความสามารถในการบริหารเงินที่ได้จากการหลอกลวงหลายรูปแบบเพื่ออำพรางความผิด รวมไปถึงหลอกคนได้หลายสัญชาติทั่วโลก หลังจากนี้เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.หล่มเก่า เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และจะขยายผลการสืบสวนต่อไป
การจับกุมครั้งนี้อยู่ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม., พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม. , พล.ต.ต.ณัฐกร ประภายนต์ รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต. ชูธเรศ ยิ่งยงดำรงสกุล ผบก.ตม.6 , พล.ต.ต.สารนัย คงเมือง. ผบก.ภ.จว.เพชรบูรณ์. , พ.ต.อ.สรธรรศจ์ เอี่ยมละออ ผกก.ตม.จว.สงขลา , พ.ต.อ.ธีรพงศ์ ผลนาค ผกก.สภ.หล่มเก่า , พ.ต.อ. เอกลักษณ์ จิตชาญวิชัย ผกก.สส.ภ.จว. เพชรบูรณ์