รองผู้ว่าฯ ยะลา เน้นย้ำมาตรการลดอุบัติเหตุ พร้อมมอบสิ่งของสร้างขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ อ.เบตง

ยะลา - รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 เน้นย้ำมาตรการลดอุบัติเหตุ พร้อมมอบสิ่งของสร้างขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่
วันนี้(31 ธ.ค.) นายมูฮัมมัด ศานติภิมุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย พ.อ.ปัญญาพล สุรทิณฑ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ลงพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2568 – 5 มกราคม 2569 ภายใต้การรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย ลดความเร็ว ลดอุบัติเหตุ” เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และร่วมรณรงค์ประชาชนที่สัญจรไปมา โดยมี นายอิสสะมาแอ ยาโกะ นายอำเภอเบตง พ.ต.อ.จิรวัฒน์ ดูดิง ผู้กำกับ สภ.เบตง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมนำเสนอทิศทางการดำเนินงานในการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ. 2569
นายมูฮัมมัด ศานติภิมุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีการเดินทางสัญจรของประชาชนเป็นจำนวนมาก จังหวัดยะลาและทุกภาคส่วนให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะความปลอดภัยทางถนน ซึ่งเป็นหน้าที่ร่วมกันของทุกหน่วยงาน ทั้งระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกและดูแลการเดินทางของประชาชน
"ขอเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนรณรงค์ให้ประชาชนขับขี่อย่างมีสติ ลดความเร็ว และงดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขับขี่ หากพบผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ขอให้ตักเตือนหรือระงับการขับขี่ทันที เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ โดยปีนี้จังหวัดยะลาได้ตั้งจุดตรวจหลักรวม 17 จุดทั่วจังหวัด รวมถึงจุดสกัดในเส้นทางหมู่บ้าน โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความสุภาพและเข้มงวด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดจำนวนอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตให้ได้ไม่น้อยกว่า 5% พร้อมขอให้ประชาชนทุกคนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยความปลอดภัย เพื่อได้กลับไปใช้เวลาร่วมกับครอบครัวอย่างมีความสุข"
โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่