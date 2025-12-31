ปลัดอำเภอ พร้อมพวกคอตกเข้าเรือนจำ หลังศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัว

สุราษฎร์ธานี - ปลัดอำเภอพร้อมพวกคอตกเข้าเรือนจำ หลังศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัว ขณะที่ลูกสาวและทีมทนายเ ปิดแถลงข่าว ขอเปลี่ยนตัวพนักงานสอบต่อ ผบช.ภาค8 คาใจตั้งกล่าวข้อหาและแยกสำนวนฝากขัง
จากกรณีนาย ทรงพล ธรารักษ์ อายุ 48 ปี ถูกอุ้มฆ่าอำพรางศพฝังบ่อดินอำพรางศพ และ ต่อมาศาลจังหวัดไชยาได้อนุมัติหมายจับ 5 ผู้ต้องหา ที่ประกอบด้วย นายวิทย์ ปลัดฝ่ายความมั่นคง ผู้ช่วยเจี๊ยบ นายรินทร์ นายธี นายกร โดยทั้งหมดถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่าชนะ จับกุมตัว ตั้ง 5 ข้อหาที่ประกอบด้วย 1, ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา 2,กระทำทรมาน กระทำให้บุคคลสูญหาย 3, ร่วมกันหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น 4, ร่วมกันบุกรุกเคหสถานของผู้อื่นในยามวิกาล 5, พรบ.อุ้มหาย
ซึ่งในเช้าวันนี้(31ธ.ค.68) ทางพนักงานสอบสวนได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดเดินทางไปฝากขังเป็นผลัดแรกต่อศาลจังหวัดไชยา โดยทางเจ้าตำรวจพร้อมญาติได้ยื่นคัดค้านการประกันตัว ในขณะที่ทางญาติผู้ต้องหาก็ได้ยื่นการประกันตัวต่อศาลเช่นกัน ต่อมาในช่วงบ่ายที่ผ่านมา ศาลจังหวัดไชยาได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้มีการประกันตัว ทำให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกคุมตัวเข้าเรือนจำอำเภอไชยา ในขณะที่ญาติของผู้ต้องหาเตรียมยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาล
นางสาวนรกมล ชูจันทร์ ลูกสาว ผู้ตายพร้อมญาติได้ฟังคำสั่งศาลแล้ว ลูกสาวผู้ตายพร้อมทีมทนายความจากชมรมทนายความสายลุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ประกอบด้วย นายสุเนตร โสภา ประธานชมรมทนายสายลุยสุราษฎร์ธานี นายริณชร ปิดประสาร นายณัฏฐรัตน์ หนูแก้ว ทนายวินัย สถาพร ได้มีการแถลงข่าวว่า มีความคาใจแครงใจที่พนักงานสอบสวน ตั้งข้อหา ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา โดยไม่ใส่คำว่า ไตร่ตรองไว้ก่อน ทั้งที่มีพยานหลักฐานชัดเจน จึงทำให้โทษทัณฑ์เบาลง และวันนี้ทางตำรวจไม่รวมสำนวนการฝากขังเป็นสำนวนเดียวกัน แต่มีการแยกสำนวนฝากขังแต่ละรายต่อศาล เหมือนกับเป็นการเปิดช่องว่างของกฎหมายในการประกันตัวผู้ต้องหาแต่ละคนในอนาคต
ประกอบกับตนไปขอผลการชันสูตรศพของพ่อต่อพนักงานสอบสวน แต่ทางพนักงานสอบสวนไม่สะดวกให้เพียงแค่บอกสาเหตุในเบื้องต้น พร้อมบอกตนว่าหากให้ผลการชันสูตรศพไปกลัวว่าตนเองจะนำรายละเอียดไปเปิดเผยต่อผู้สื่อข่าว ซึ่งตนและญาติๆจึงหวั่นเกรงไม่มีความปลอดภัยหากผู้ต้องหาคนใดคนหนึ่งได้รับการประกันตัว และเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมในคดีนี้ ตนพร้อมทนายความเตรียมยื่นหนังสือขอเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนต่อผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 8 ต่อไป