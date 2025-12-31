“สตูล” เปิดมิติใหม่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สัมผัสเสน่ห์เมืองเก่า

“สตูล” เปิดมิติใหม่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สัมผัสเสน่ห์เมืองเก่าที่หลอมรวม 5 สายธารความเชื่อ สู่ปลายทางแห่งความสงบส่งท้ายปีในงาน ‘เอกวัฒนธรรม สตูลแฟรี่’ 7 วัน 7 คืน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล จับมือ เทศบาลเมืองสตูล ชวนนักท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์ใหม่ สัมผัสเสน่ห์เมืองเก่า เล่าเรื่องราวผ่านวิถีชีวิต 5 เชื้อชาติ ในบรรยากาศส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สุดยิ่งใหญ่ 7 วัน 7 คืน
ปักหมุดแลนด์มาร์คกลางใจเมือง สัมผัสสถาปัตยกรรมมลายู-จีน
เริ่มต้นการเดินทางในเขตเทศบาลเมืองสตูล พบกับความสง่างามของ “มัสยิดมำบัง” มัสยิดกลางจังหวัดสตูลที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมมลายู เคียงคู่กับ “หอนาฬิกา” ที่ตั้งตระหง่านเป็นเอกลักษณ์ จากนั้นย้อนรอยประวัติศาสตร์ชาวไทยเชื้อสายจีนที่ “สมาคมจงหัว” และกราบไหว้ขอพรที่ “ศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง” ชมความประณีตของเสามังกรที่เป็นศูนย์รวมศรัทธามาอย่างยาวนาน
เสน่ห์เมืองเก่า และวิถี Street Art สำหรับสายคอนเทนต์และคนรักประวัติศาสตร์ ห้ามพลาด “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ คฤหาสน์กูเด็น” แหล่งรวบรวมเรื่องราวชาวสตูลจากอดีตสู่ปัจจุบัน พร้อมเดินทอดน่องบน “ถนนบุรีวานิช” เส้นทางเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าแสนคลาสสิก และจุดเช็คอิน “Street Art” ตลอดสายที่สะท้อนอัตลักษณ์เมืองพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีสีสัน
ลิ้มรสเมนูเด็ด “พหุวัฒนธรรมบนจานอาหาร” นอกจากอาหารตาแล้ว สตูลยังมีอาหารปากที่เป็นเอกลักษณ์:ชาชัก & โรตี: สัมผัสศิลปะการชักแป้งจนนุ่มกรอบและชาที่เข้มข้นตามแบบฉบับท้องถิ่น ข้าวมันแกงตอแมะ: เมนูจานเด่นที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทย จีน และมุสลิม ไว้ในรสชาติเดียวอย่างลงตัว
ฉลองปีใหม่ในงาน “เอกวัฒนธรรม สตูลแฟรี่”
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล ร่วมกับเทศบาลเมืองสตูล ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสัมผัสความสุขที่เป็นหนึ่งเดียวของ 5 เชื้อชาติ (ไทยพุทธ, มุสลิม, จีน, ชาวเลอูรักลาโว้ย และชนเผ่ามานิ) ในงาน “เอกวัฒนธรรม สตูลแฟรี่” * ระยะเวลา: ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 4 มกราคม (รวม 7 วัน 7 คืน)
นางสาวศมานนท์ พฤกษ์พิเนต นายกสมาคมเปอรานากันสตูล บอกว่า สตูลเป็นเมืองวัฒนธรรมมีความหลากหลายหลอมรวมกันของผู้คนเชื้อชาติ เชื้อชาติไทยจีน มลายู ชาวมานิ ชาวเลอูรักลาโว้ย เชิญชวนคนต่างถิ่นมาสัมผัสชายแดนภาคใต้ที่อยู่อย่างยอมรับกัน
ไฮไลท์: ชมศิลปะการแสดงชั้นสูงและการแสดงพื้นบ้าน อาทิ โขน, มโนราห์ และหนังตะลุง มินิคอนเสริตการออกร้านสินค้าพื้นถิ่น "สัมผัสมิติใหม่ของการท่องเที่ยว ท่ามกลางความหลากหลายที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข... มีที่นี่ที่เดียวที่จังหวัดสตูล"