ทองแพงทำร้านค้าตรังเงียบ ผู้คนขาดกำลังซื้อเป็นของขวัญปีใหม่

ตรัง - วันนี้ทองไม่ได้เป็นของขวัญ ของรางวัลที่สำคัญ สำหรับผู้คนในช่วงเทศกาลปีใหม่อีกต่อไปแล้ว เหตุเพราะมีการปรับราคาสูงขึ้นมาก จนผู้คนซื้อมาเก็บไม่ไหว และหันไปออมเป็นสินทรัพย์อื่นแทน
วันนี้ (31 ธ.ค.) นายบุญชู ศัยศักดิ์พงษ์ ผู้บริหารร้านทองตุ้นเฮงหลี จังหวัดตรัง กล่าวว่า วันนี้ทองไม่ได้เป็นของขวัญ ของรางวัลที่สำคัญสำหรับผู้คนในช่วงเทศกาลปีใหม่อีกต่อไปแล้ว เพราะบางวันมีความผันผวนมาก โดยวันเดียวราคาลดลงไปถึงบาทละกว่า 1 พันบาทเลยทีเดียว แต่ราคาก็ยังสูงมาก ทำให้ส่วนใหญ่ในช่วงนี้ลูกค้าจะนำทองมาขาย อันเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดี หรือบางรายก็นำทองมาจำนำ เพื่อเติมสภาพคล่องให้กับตัวเอง ไว้สำหรับการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพราะยังไงทองก็ยังคงสินทรัพย์ที่ดีกว่าทรัพย์สินอย่างอื่น
ต่างไปจากสถานการณ์เมื่อก่อน ในยุคที่ทองมีราคาแค่บาทละ 4 หมื่นกว่าบาท ทุกช่วงเทศกาล ทั้งปีใหม่ หรือแม้แต่ในวันแต่งงาน ทุกคนจะนิยมมาซื้อทอง เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง แต่ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ความนิยมลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยผู้คนหันไปซื้อทรัพย์เป็นอย่างอื่นแทน เพราะทองในช่วงนี้ยังคงมีราคาสูงมาก ขนาดตนเองที่เป็นคนขายยังยอมรับเลยว่า ราคาทองไม่น่าขึ้นมาสูงมากขนาดนี้ แต่เนื่องจากมีผลกระทบจากปัจจัยภายนอก รวมทั้งอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้ทองมีการปรับราคาสูงขึ้นตาม
นอกจากนั้น ยังมีคนที่ซื้อทองเก็บไว้เมื่อต้นปี 2566 ก็ทยอยกันเอาออกมาขายคืนในช่วงปลายปีนี้ เพราะจะได้กำไรสูงมาก หรือได้กำไรเฉลี่ยบาทละกว่า 2 หมื่นบาท ต่อการออมทองใน 1 ปีเลยทีเดียว ซึ่งตนเองไม่เคยเจอมาก่อน อย่างไรก็ตาม มีการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญว่า แนวโน้มในเดือนมีนาคม 2569 ราคาทองน่าจะพุ่งสูงขึ้นอีกตามสถานการณ์โลก
ส่วนพนักงานสาวธนาคารแห่งหนึ่งในจังหวัดตรัง บอกว่า ปกติในช่วงเทศกาลปีใหม่ หลังได้รับโนนัสประจำปีมาก็จะนำมาซื้อทองคำเก็บไว้ แต่ปีนี้นำสร้อยที่ขาดมาเปลี่ยนลายใหม่ ไม่ได้ซื้อใหม่ หรือซื้อเพิ่ม เนื่องจากปีนี้ทองมีราคาสูงขึ้นมาก เมื่อเทียบกับรายได้ที่ได้รับ ต่างกับเมื่อก่อนที่ตนเองสามารถซื้อทองมาเก็บได้เรื่อยๆ เช่น ช่วงที่โบนัสออก แต่แม้เศรษฐกิจจะแย่ ก็ไม่เคยคิดนำออกมาขาย เพราะอยากเก็บเอาไว้เผื่อใช้ในงานมงคล ส่วนเทศกาลปีใหม่ปีนี้ ตนเองก็ได้โบนัส แต่ไม่ได้นำมาซื้อทองเหมือนทุกปี เนื่องจากมีแผนนำเงินไปใช้อย่างอื่น ที่สำคัญก็คือ ทองช่วงนี้ยังมีราคาสูงมาก เลยซื้อเพิ่มไม่ไหว
ขณะที่แม่ค้ารายหนึ่งในตลาดท่ากลาง ก็บอกว่า ตนเองเริ่มออมทองมาตั้งแต่มีราคาบาทละ 2 หมื่นกว่าบาท โดยออมเรื่อยๆ แล้วแต่กำไรในธุรกิจ ไม่ใช่เฉพาะในช่วงเทศกาล