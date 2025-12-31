xs
เฮ! “แม่เต่าตนุ” มอบของขวัญส่งท้ายปีให้ทะเลไทย วางไข่ 99 ฟอง บนเกาะตาชัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พังงา - เฮ! หนักมาก “แม่เต่าตนุ” มอบของขวัญส่งท้ายปีให้ทะเลไทย วางไข่ 99 ฟอง บนเกาะตาชัย นับเป็นแม่เต่าทะเล ตัวแรกที่ ขึ้นวางไข่ของฤดูกาล สำหรับเกาะตาชัย และ เป็นรังที่ 4 ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน


เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันก่อนวันสุดท้ายของปี 2568 เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ฯ เกาะตาชัย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน พบร่องรอยที่พากันตื่นเต้น เมื่อพบร่องรอยแม่เต่าตนุตัวใหญ่ (วัดร่องใบพายกว้างถึง 87 เซนติเมตร) เลือกชายหาดของเกาะตาชัย สำหรับวางไข่จำนวน 99 ฟอง


นายศิริวัฒน์ สืบสาย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ให้ข้อมูลว่า “นี่คือรังเต่ารังแรกของฤดูกาลสำหรับเกาะตาชัย และเป็นรังที่ 4 ของอุทยานฯ ในฤดูกาลนี้ การที่แม่เต่าเลือกกลับมาวางไข่ที่เกาะตาชัย แสดงให้เห็นว่า หลังจากปิดฟื้นฟูตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน (เกือบ 10 ปี) ธรรมชาติกลับมาสมบูรณ์จริงๆ ทะเลใส หาดทรายสะอาด ไม่มีการรบกวน แม่เต่าจึงมั่นใจที่จะมอบชีวิตใหม่ไว้ที่นี่”


สำหรับไข่เต่าทั้งหมด เจ้าหน้าที่ได้ประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบ และพบว่าตำแหน่งที่แม่เต่าวางไข่อาจมีความเสี่ยงจากน้ำทะเลหนุนสูง จึงเคลื่อนย้ายทั้งหมดด้วยความระมัดระวัง ไปยังจุดที่ปลอดภัยกว่า พร้อมดูแลเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรอวันที่ลูกเต่าโผล่พื้นผืนทราย


“การพบรังเต่าในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีนี้ ไม่เพียงเป็นข่าวดีสำหรับทีมงานอุทยานฯ เท่านั้น แต่ยังเป็นข่าวดีของคนไทยทุกคน เพราะพิสูจน์ให้เห็นว่า การอนุรักษ์ไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่คือความหวังที่จับต้องได้ เมื่อเราให้เวลาธรรมชาติพักฟื้น สิ่งมหัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้น และในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ลูกเต่าทั้ง 99 ตัว จะค่อยๆ ฟักออกมาเดินทางสู่ท้องทะเลอันกว้างใหญ่ พร้อมสานต่อวงจรชีวิตแห่งท้องทะเลไทย”


ในปี 2568 กรมทะเลรวบรวมเต่าตนุในธรรมชาติเพื่อตรวจสุขภาพ พบว่าจำนวนเต่าตัวเมียมีมากกว่าตัวผู้เกิน 10 เท่า และอัตราไข่ไม่มีน้ำเชื้อของเต่าตนุและเต่ากระเริ่มเพิ่มขึ้น

ภาพจาก : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

