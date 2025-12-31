ตร.กะรน รวบหนุ่มคาซัคฯ คาด่าน ซุก เฮโรอีน-สติ๊กเกอร์โฆษณาขายยาเสพติด อ้างรับมาจากกลุ่มหางานชาวรัสเซีย

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ตร.กะรน รวบหนุ่มคาซัคฯ คาด่าน ซุก เฮโรอีน-สติ๊กเกอร์โฆษณาขายยาเสพติด อ้าง ได้รับงานมาจากกลุ่มหางานของชาวรัสเซียในแอปพลิเคชั่น ที่นำไปวางริมถนน ในพื้นที่ ต.ป่าตอง พร้อมค่าจ้าง ก่อนจะนำไปติดตามเสาไฟ
เมื่อเวลา 03.00 น. วันนี้ (31ธ.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.กะรน ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ปฐพี ศรีชาย ผกก.สภ.กะรน นำโดย พ.ต.ท.วิวัฒน์ ชำนาญกิจ รองผกก.ป.สภ.กะรน ส.ต.ท.ฤทธิชัย ฤทธิ์ศักดิ์ และ จ.ส.ต.นพดล พรหมมานนท์ ร่วมกับ นายศุภโชค เครือแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต.กะรน ร่วมกันจับกุม MR.KARTASHEV KIRILL อายุ 33 ปี สัญชาติคาซัคสถาน พร้อมของกลาง ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคเคอีน) น้ำหนักรวมถุง ประมาณ 1.10 กรัม จำนวน 1 ถุงสติ๊กเกอร์คิวอาร์โค้ด KOKC MEF จำนวน 60 แผ่นโทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ REDMI รุ่นA3 สีดำ จำนวน 1 เครื่อง และกระเป๋าสะพายข้างสีดำ จำนวน 1 ใบ โดยจับกุมได้ที่ จุดตรวจแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
สำหรับการจับกุมดังกล่าว สืบเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 หน้าโรงแรมแห่งหนึ่ง ระหว่างนั้นได้มีรถจักรยานยนต์รับจ้าง ขับเข้ามาบริเวณด่านตรวจ โดย มี MR.KARTASHEV KIRILL นั่งโดยสารมา จากทาง ต.ป่าตองมุ่งหน้าต.กะรน และแสดงอาการลุกลี้ลุกลน มีพิรุธ ทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ส่งสัญญาณเรียกให้หยุดรถเพื่อตรวจสอบ จากการตรวจค้นตัว MR.KARTASHEV พบว่า มีโคเคน 1 ถุงซุกซ่อนอยู่ในกางเกงใน และ ยังพบสติกเกอร์อีกจำนวนหนึ่งอยู่ในกระเป๋าสะพายสีดำ จึงได้ควบคุมตัวมาสอบสวนเพิ่มที่สภ.กะรน
จากการสอบสวน MR.KARTASHEV ผู้ต้องหาให้การรับว่า ของกลางดังกล่าวเป็นของตนจริง โดยโคเคนและสติ๊กเกอร์ ตนได้ติดต่อรับมาจากกลุ่มหางานของชาวรัสเซียในแอปพลิเคชั่น WHATS APP โดยบุคคลภายในกลุ่มดังกล่าวได้นำโคเคนและสติ๊กเกอร์พร้อมค่าจ้าง 500 บาทใส่ในกล่องและนำไปวางริมถนนในพื้นที่ ต.ป่าตอง โดยจะส่งจุดหมาย (โลเคชั่น)ให้ตนไปรับยังจุดที่นัดหมาย และยังรับว่า สติ๊กเกอร์ดังกล่าวเป็นสติกเกอร์สแกนเข้ากลุ่มเพื่อสั่งซื้อยาเสพติด และตนจะเอาไปติดตามเสาไฟฟ้าริมถนนต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง
อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่ฯได้แจ้งข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคเคอีน) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย พร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.กะรน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป