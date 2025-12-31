รับสมัคร สส.แบบแบ่งเขตวันสุดท้าย จ.ภูเก็ต “อนันตรักษ์ เพ็ชรหิน”ทนายดัง สวมเสื้อ “รวมไทยสร้างชาติ” ลงสมัคร

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - รับสมัครวันสุดท้าย สส.แบบแบ่งเขต จ.ภูเก็ต ทนายคนดัง “อนันตรักษ์ เพ็ชรหิน” ทนายรักษ์ สวมเสื้อ “รวมไทยสร้างชาติ” ลงสมัคร สส.ภูเก็ต เขต 1
วันนี้ (31 ธันวาคม 2568) ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขต พร้อมกันทั่วประเทศ ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต นั้น เมื่อเวลาประมาณ 8.30 น. นายอนันตรักษ์ เพ็ชรหิน หรือ ทนายรักษ์ ทนายชื่อดังภูเก็ต เดินทางมายื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง สส. ภูเก็ต เขต 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้หมายเลข 8 โดยทนายรักษ์ กล่าวว่า การมาลงสมัครครั้งนี้เพราะต้องการที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ที่ผ่านมาจากอที่ตนทำอาชีพทนายความเห็นว่าคนในพื้นที่ยังมีความเดือดร้อน ซึ่งตนรับรู้ปัญหามาโดยตลอด และ ขอบคุณหัวหน้าพรรคที่กล้ารับตน และให้โอกาสตนเข้ามาอยู่ในพรรค ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตชีวิตของตัวเอง
อย่างไรก็ตาม สำหรับ ทนายรักษ์นั้น ไม่ใช่ผู้สมัครหน้าใหม่แต่อย่างใด เพราะในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา เมื่อปี 2566 ทนายรักษ์ ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งการเลือกตั้ง สส. ภูเก็ต เขต 1 ในนาม พรรคเสรีรวมไทย มาแล้วครั้งหนึ่งแต่ไปไม่ถึงฝัน ได้เสียงตอบรับจากชาวภูเก็ตในระดับหนึ่ง เพราะการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพรรคประชาชนกวาดที่นั่ง สส. ภูเก็ต ไปทั้ง 3 เขต