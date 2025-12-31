คุมตัว ปลัดอำเภอ พร้อมพวก ผู้ต้องหา คดีอุ้มฆ่าอำพรางศพ ฝากขังนัดแรก

สุราษฎร์ธานี - ตำรวจคุมตัว ปลัดอำเภอ พร้อมพวก ผู้ต้องหา คดีอุ้มฆ่าอำพรางศพ “ทรงพล ธรารักษ์” ฝากขังนัดแรก ด้านลูกสาว ห่วงความปลอดภัย หากผู้ต้องหาได้ประกันตัว
เมื่อเวลา 10.00น. วันนี้ (31 ธ.ค.) ที่สภ. ท่าชนะ เจ้าหน้าที่ตำรวจ นำตัวผู้ต้องหาในคดีอุ้มฆ่าอำพรางศพ “ทรงพล ธรารักษ์” ซึ่งประกอบด้วย ปลัดวิทย์ ผู้ช่วยเจี๊ยบ และพวกอีก 3 คน ไปฝากขังยังศาลจังหวัดจังหวัดไชยา เป็นผลัดแรก โดยผู้ต้องหาทั้ง5 คนมีใบหน้าเคร่งเครียด เมื่อถูกถามถึงเรื่องดังกล่าวแต่ไม่มีใครเอ่ยคำพูด
โดยบรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้ นางสาวกรมล และนายสุดรักษ์ ลูกสาวและลูกชาย นส.อรอุมา น้องสาวคนตาย ได้เดินทางยังสถานีตำรวจ ประตโกนถามว่าฆ่าทำไม ทำไมต้องฆ่า นอกจากนั้น ยังได้ยื่นเรื่องคัดค้านการประกันตัวต่อ พ.ต.อ. ไพศาล สังข์เทพ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ร้องขอให้ทางเจ้าที่ตำรวจช่วยดูแลคดีอย่างตรงไปตรงมา เนื่องจากเกรงจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ในขณะที่ลูกสาว ผู้เสียชีวิต กล่าวว่า ตนเกรงว่าผู้ต้องหาจะได้รับการประกันตัว หากผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวออกมาตนและ คงจะไม่มีความปลอดภัย และขอให้นักสุขภาพจิตเข้าดูแลย่าของตนซึ่งขณะนี้มีอาการป่วยอยู่ในอาการจิตตกหวาดผวา เพราะเห็นเหตุการณ์ ความรุนแรง ที่เกิดขึ้นกับลูกชายที่เสียชีวิต พร้อมเรียกร้องให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ลงดูกำชับดูแลในคดีความอย่างเข้มงวด
ส่วนในด้านคดีความขณะนี้มีทนายความกลุ่มหนึ่งแสดงความจำนงเข้าช่วยเหลือพร้อมกับสมาคมนักข่าวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่งทนายความเข้าช่วยเหลือ
ด้านพันตำรวจเอกไพศาล ยืนยันว่าคดีนี้ตำรวจทำเต็มที่พร้อมระบุพยานเอกสารทั้งหมดสามารถดำเนินการเอาผิดผู้ก่อเหตุได้ และเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มเติมจาก 5 ข้อหาที่ระบุมาแล้ว