จับคาด่านท่าฉัตรไชย โจ๋ ซุกวัตถุระเบิดทำมือขณะเดินทางออกจากภูเก็ต

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ด่านตรวจภูเก็ตตรวจเข้ม จับโจ๋ พร้อมวัตถุระเบิดทำมือ คาด่านท่าฉัตรไชย ขณะกำลังจะเดินทางออกจากจังหวัดภูเก็ต เพื่อกลับบ้านที่ จ.ระนอง
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2568 เวลาประมาณ 20.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.คุณเดช ณ หนองคาย ผกก.สภ.ท่าฉัตรไชย นำโดย พ.ต.ท.รัชภาส บัวแก้ว รอง ผกก.ป.สภ.ท่าฉัตรไชย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจับกุม ชายวัยรุ่น อายุ 20 ปี ชาว ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จว.ภูเก็ต พร้อมด้วยของกลาง วัตถุคล้ายระเบิด ลักษณะเป็นก้อนพันด้วยเทปชั้นนอกสีแดง ชั้นในสีดำ จำนวน 1 ชิ้น
ก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งด่านตรวจเข้มในช่วงปีใหม่ บริเวณด่านตรวจ ท่าฉัตรไชย ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พบเห็นรถเก๋งสีแดงขับเข้ามาบริเวณด่านตรวจจึงขอตรวจสอบ ระหว่างนั้นมีวัยรุ่นรายหนึ่งมีลักษณะลุกลี้ลุกลน จึงได้ให้ทั้งหมดลงจากรถ และขอตรวจสอบอย่างละเอียดจากการตรวจสอบโจ๋วัย 20 ปี พบวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิดทำเองซุกอยู่ใฝนกระเป๋าสะพาย จึงได้ควบคุมตัวมาสอบสวน พร้อมแจ้งข้อหา มีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ท่าฉัตรไชย ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ซึ่งจากการสอบสวนในเบื้องต้นทราบว่าวัยรุ่นในรถคันดังกล่าว ออกเดินทางจากพื้นที่ ต.ฉลอง เพื่อจะกลับบ้านที่ จ.ระนอง แต่มาถูกเจ้าหน้าที่จับกุมก่อน