ไม่รอด หนุ่มช่างสุดปืนดุ ยิงขู่คู่อริ ตร. ตามรวบได้ขณะเตรียมหนีออกนอกประเทศ

กระบี่ - ไม่รอด หนุ่มช่างสักปืนดุยิงขู่คู่อริกลางย่านอ่าวนาง ล่าสุดชุดสืบสภ.อ่าวนางตามรวบทันควันคาสนามบินสุวรรณภูมิ หลังเตรียมหนีออกไปต่างประเทศ รับสารภาพแค่ยิงข่มขู่ปมแย่งลูกค้า
วันนี้( 30 ธ.ค.68) กรณีเกิดเหตุอุกอาจกลางแหล่งท่องเที่ยวอ่าวนาง ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ ได้มีคนร้ายใช้อาวุธปืนไล่ประกบยิงคู่อริ ทราบภายหลังว่าเป็นช่างสักของร้านแห่งหนึ่งย่านอ่าวนาง หลังมีปัญหาขัดแย้งแย่งลูกค้ากัน โชคดีไม่มีผู้เสียชีวิต
ล่าสุดตำรวจ สภ.อ่าวนาง ใช้เวลาเพียง 2 วัน ไล่ล่าจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้ง 2 ราย ทราบชื่อนายวรพล อายุ 35 ปี ชาว จ.ลำปาง มือยิงหลังก่อเหตุเตรียมหลบหนีไปประเทศลาว แต่ถูกสะกัดจับตัวได้คาสนามบินสุวรรณภูมิ ขณะรอขึ้นเครื่อง อีกรายคือนายปภังกร อายุ 37 ปี ลูกครึ่งไทยโรมาเนียเป็นเจ้าของร้านสักในพื้นที่ตำบลอ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ ถูกจับได้ที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่
โดยการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อเวลาประมาณ 00.20 น. วันที่ 27 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา นายธีระศักดิ์ อายุ 32 ปี พนักงานร้านสักลายแห่งหนึ่ง ในตลาดอ่าวนางแลนด์มาร์ค พร้อมภรรยา ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านพักหลังเลิกงาน เมื่อมาถึงบริเวณหน้าร้านอาหารในพื้นที่หมู่ 3 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ ได้มีชาย 2 คน ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาประกบ หนึ่งในคนร้ายซึ่งนั่งซ้อนท้าย ได้ชักอาวุธปืนยิงใส่ผู้เสียหาย 1 นัด แต่กระสุนไม่ถูก ก่อนใช้ปืนตบศีรษะผู้เสียหาย 1 ครั้ง และยิงปืนขึ้นฟ้าอีก 1 นัด แล้วหลบหนีไป ซึ่งขณะเกิดเหตุมีกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
หลังเกิดเหตุผู้เสียหาย เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.อ่าวนาง เพื่อให้ จนท.ติดตามคนก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฏหมาย จากการสอบสวนของตำรวจทราบว่า ผู้เสียหายและผู้ก่อเหตุเป็นพนักงานร้านสักคนละร้านแต่อยู่ใกล้กัน และเคยมีปากเสียงกันมาก่อนจากปัญหาการแย่งลูกค้า โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568 เคยมีการแจ้งความร้องทุกข์ไว้แล้ว
ต่อมา พล.ต.ต.สุขเกษม นครวิลัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ และ พ.ต.อ.ทิวากร คงเพ็ชร ผู้กำกับการ สภ.อ่าวนาง สั่งการให้ชุดสืบสวน สภ.อ่าวนาง นำโดย พ.ต.ท.วิทยา ทองคง รอง ผกก.สส. และ พ.ต.ท.สมพร นวลขาว สว.สส. สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน และขอออกหมายจับต่อศาล จ.กระบี่และสามารถตามจับผู้ต้องหา 2 ราย คือ นายปภังกร อายุ 37 ปี นายวรพล อายุ 35 ปี ในข้อหา ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น, ร่วมกันมีและพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต, และร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นอันตรายแก่กายและจิตใจ คุมตัวส่งพงสฯสภ.อ่าวนาง ดำเนินคดีตามกฏหมาย
ด้านนายวรพล รับสารภาพว่าก่อเหตุจริง ปมปัญหาแย่งลูกค้า วันเกิดเหตุยอมรับว่าได้พกปืนไปเพื่อจะพูดคุยกับคู่กรณี แต่ระหว่างนั้นคู่กรณีพยายามจะเดินเข้าหาจึงยิงปืนขู่ไป พร้อมขอโทษผู้มีอาชีพช่างสักลายที่ทำให้กลุ่มช่างสักเสียหายและเสียชื่อเสียง และขอโทษคู่กรณีที่กระทำลงไปไม่ยับยั้งช่างใจ