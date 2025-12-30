โกหว่าส่านเจิมกระหม่อมให้กำลังใจ "พิมพ์ภัทรา" สู้ศึกเลือกตั้งเมืองคอน

นครศรีธรรมราช - คึกสุดขีด สนั่นจุดรับสมัคร“พิมพ์ภัทรา”ลงสนามเลือกตั้งเขต 9 นครศรีธรรมราช ได้หมายเลข 7 สุดฮือฮา “โกหว่าส่าน”ให้กำลังใจ เจิมกระหม่อมสู้ศึกเลือกตั้ง
วันนี้ (30 ธ.ค.) บรรยากาศในการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ศาลาประชาคมโรงละคร อบจ.นครศรีธรรมราช สนามหน้าเมือง นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม อดีต สส.นครศรีธรรมราช ได้เข้ายื่นเอกสารสมัครเข้ารับเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งที่ 9 นครศรีธรรมราช ในนามพรรคภูมิใจไทย ประกอบด้วยอำเภอขนอม อำเภอสิชล และบางส่วนของอำเภอท่าศาลาประกอบด้วย ตำบลกลาย ตำบลสระแก้ว ตำบลตลิ่งชัน ตำบลท่าขึ้น ตำบลไทยบุรี และตำบลหัวตะพาน โดยเป็นการยื่นสมัครเป็นลำดับที่ 7 จึงได้หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร คือหมายเลข 7 ไปโดยปริยาย
ระหว่างการยืนเอกสารสมัครปรากฏว่าได้สร้างความฮือฮาให้แก่เจ้าหน้าที่ กกต.เขตทั้ง 9 เขตเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ เมื่อนายวรศักดิ์ อดิเทพวรพันธ์ หรือ โกหว่า ในยุคเก่าแก่หลายทศวรรษก่อนจะรู้จักในชื่อ “เถ้าแก่หว่าส่าน” คหบดีอาวุโสในวัยกว่า 90 ปี ผู้ได้ชื่อเป็นนักบุญแห่งเมืองนคร เป็นศิษย์เอกผู้สืบทอดวิทยาคมของพ่อท่านนำ วัดดอนศาลา ผู้ทรงวิทยาคมสายวัดเขาอ้ออันโด่งดัง ได้ปรากฏตัวในสถานที่สมัครมานั่งรอให้กำลังใจนางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล เมื่อนางสาวพิมพ์ภัทรา ได้เสร็จสิ้นขั้นตอนการยืนเอกสารตามลำดับแล้วได้ตรงมากราบโกหว่าทันที ก่อนที่โกหว่าจะทำการเจิมกระหม่อมให้แก่นางสาวพิมพ์ภัทรา เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นที่รักของประชาชน
ต่อมานางสาวพิมพ์ภัทราได้ออกมาจากสถานที่รับสมัครท่ามกลางผู้สนับสนุนที่มารอต้อนรับอย่างจับคั่ง โดยมีผู้ใหญ่ ผู้อาวุโสที่นางสาวพิมพ์ภัทราให้ความเคารพนับถือ มาให้กำลังใจจำนวนมากท่ามกลางเสียงตะโกนสนับสนุน ทำให้ถึงกับเจ้าตัวกลั้นน้ำตาไม่อยู่
อย่างไรก็ตาม นางสาวพิมพ์ภัทรา ยืนยันว่า จะทำการการเมืองบนหลักการสำคัญคือเพื่อแผ่นดินเกิด เพื่อทุกคน เป็นการทำการเมืองเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพื้นที่ให้มากที่สุด สามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้มากที่สุด บนความรักที่มีให้กัน โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 9 ได้ชื่อว่าเป็นครอบครัวการเมืองที่เราเข้าใจได้สัมผัสได้เหมือนกันคือพวกเราอยู่ในครอบครัวรักจริงไม่ทิ้งกัน ทั้งทุกข์และสุขพวกเราจะอยู่ด้วยกันเสมอ