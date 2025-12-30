สนธิกำลัง จู่โจมตรวจค้นเรือนจำระนอง ป้องกันปราบปรามยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย

ระนอง – จังหวัดระนองสนธิกำลังหน่วยงานเกี่ยวข้อง จู่โจมตรวจค้นเรือนจำระนอง เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผลการตรวจค้นไม่พบยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด
เมื่อเวลา 04.00 น.วันนี้ (30 ธ. ค.68) นายราชัน มีน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่จากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระนอง สนธิกำลังร่วมกับทุกภาคส่วน เข้าจู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดระนอง ตามนโยบายการแก้ปัญหายาเสพติด
นายราชัน มีน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้แถลงข่าวหลังการตรวจค้น โดยมี นายวิธรัช รามัญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นางสาวสาธิกา สามศรี ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนอง พ.ต.อ.เสกสรร แก้วสว่าง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง ร.ท.ทรงชัย ยอดแก้วเปีย นายทหารฝ่ายการข่าว ร.25 พัน 2 ร.ต.ท.ณรงค์ เพชรสุข รองสารวัตรป้องกันปราบปราม กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 นายอมรพันธ์ ศรีรักษ์ ป้องกันจังหวัดระนอง น.ส.เปรมิกา บุญจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ร่วมแถลงข่าว
นางสาวสาธิกา สามศรี ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนอง กล่าวว่า การจู่โจมตรวจค้นภายในเรือนจำจังหวัดระนองเป็นกรณีพิเศษในครั้งนี้ สอดคล้องกับแผนนโยบายพัฒนาจังหวัดระนองและนโยบายของกรมราชทัณฑ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมทั้งสิ่งของต้องห้ามและสิ่งผิดกฎหมายต่างๆในเรือนจำ และเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานของการเป็นเรือนจำสีขาว เรือนจำจังหวัดระนองจึงกำหนดให้มีการดำเนินการตรวจค้นจู่โจมกรณีพิเศษ big cleaning prison
ด้าน นายราชัน มีน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า การจู่โจมตรวจค้นครั้งนี้เป็นการกวาดล้างยาเสพติด โทรศัพท์มือถือ สิ่งของต้องห้าม และสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ ภายในเรือนจำให้หมดไป รวมทั้งสิ่งของที่ไม่อนุญาตให้นำเข้ามาไว้ภายในเรือนจำ ตลอดจนถึงการลักลอบทำอาวุธโดยการดัดแปลงทำจากวัสดุต่างๆภายในเรือนจำ เช่น อาวุธมีด เหล็กแหลม ประกอบกับเพื่อป้องปรามการกระทำผิด เรือนจำจึงต้องมีการดำเนินการจู่โจมตรวจค้นภายในเรือนจำอย่างสม่ำเสมอให้เป็นไปตามมาตรการและนโยบายที่กรมราชทัณฑ์กำหนดไว้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดระนอง
โดยได้ทำการตรวจค้นจู่โจมพื้นที่ทั้งหมดภายในเรือนจำประกอบด้วย เรือนนอน อ่างอาบน้ำ ตู้ล็อคเกอร์ อาคารเรียน โรงเลี้ยง โรงงานฝึกวิชาชีพ ห้องน้ำ ห้องส้วม สูทกรรม รวมถึงภายในแดนหญิงและส่งตรวจปัสสาวะผู้ต้องขัง และผลจากการตรวจค้นในครั้งนี้ไม่พบสารเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด