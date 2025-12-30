ฝูงโลมาว่ายน้ำใกล้เกาะกระดาน จ.ตรังอวดโฉมใกล้ชิดนักท่องเที่ยวรับเทศกาลปีใหม่

ตรัง - นักท่องเที่ยวสุดตื่นเต้นและกรีดร้องดีใจ เมื่อได้พบเจอกับฝูงโลมา ที่โผล่ขึ้นมาว่ายน้ำอวดโฉมให้เห็นแบบใกล้ชิด ขณะล่องเรือใกล้เกาะกระดาน จ.ตรัง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นชายหาดที่ดีที่สุดในโลก
วันนี้ (30 ธ.ค.) ขณะที่กลุ่มนักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่ง กำลังล่องเรือไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ ในทะเลตรัง อย่างมีความสุข เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จนกระทั่งเมื่อใกล้มาถึงเกาะกระดาน ซึ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็นชายหาดที่ดีที่สุดในโลก ปรากฏว่า นักท่องเที่ยวทุกคนต่างก็ต้องตกตะลึง และส่งเสียงกรีดร้องด้วยความดีใจ เมื่อได้พบเจอกับฝูงโลมา ประมาณ 3-4 ตัว ที่โผล่ขึ้นมาว่ายน้ำอวดโฉมให้เห็นแบบใกล้ชิด
ทั้งนี้ ไม่ว่าเรือของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะเดินทางไปทางไหน ฝูงโลมาก็จะสลับกันว่ายน้ำเข้ามาใกล้ๆ ท่ามกลางบรรยากาศในท้องทะเลตรังที่สดใสอย่างยิ่ง จนมองเห็นทั้งน้ำทะเลและท้องฟ้าเป็นสีฟ้าใส โดยบางช่วงฝูงโลมาจะว่ายน้ำขึ้นนำหน้าเรือ และบางช่วยจะว่ายน้ำตามเรือ ทำให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมาก เพราะไม่เคยพบเจอฝูงโลมาเป็นๆ แบบใกล้ชิดเช่นนี้มาก่อน ต่างรีบบันทึกภาพและคลิปไว้เป็นที่ระลึกกันใหญ่