อบจ.สงขลาจัด “รถเติมสุข” 80 คันให้บริการพื้นที่หาดใหญ่ฟรี 1 เดือนเต็ม

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - อบจ.สงขลาจัดรถเติมสุข ตุ๊กตุ๊ก 80 คันออกให้บริการชาวเมืองหาดใหญ่-นักท่องเที่ยวฟรี 4 มุมเมืองเป็นเวลา 1 เดือน เพื่อช่วยเหลือเรื่องการเดินทางจากเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ ที่รถประชาชนส่วนใหญ่ถูกน้ำท่วม หากประชาชนตอบรับดีก็อาจจะมีต่อไปอีก
เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (30 ธ.ค.) ที่ลานหน้าบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สวนสาธารณเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายก อบจ.สงขลา พร้อมคณะผู้บริหาร อบจ.สงขลา ร่วมกันปล่อยขบวนรถเติมสุข ซึ่งเป็นรถตุ๊กตุ๊กจำนวน 80 คัน ออกบริการรับส่งประชาชนและนักท่องเที่ยวฟรีทั้ง 4 มุมเมืองในพื้นที่ตัวเมืองหาดใหญ่ เป็นเวลา 1 เดือนเต็ม เริ่มตั้งแต่วันนี้ (30ธ.ค.)ถึงวันที่ 28 ม.ค. 2569 ตั้งแต่เวลา 06.30 น.-17.30 น.ไม่มีวันหยุด
ประชาชนในเมืองหาดใหญ่และนักท่องเที่ยวสามารถเรียกใช้บริการได้ฟรี โดยรถตุ๊กตุ๊กเติมสุขทุกคันจะมีป้ายติดไว้ข้างรถ พร้อมคิวอาร์โคดให้สแกน เพื่อบอกรายละเอียดของรถ เช่น คนขับและทะเบียนรถ และรายละเอียดของผู้โดยสารที่จะใช้บริการ
นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายก อบจ.สงขลา เปิดเผยว่า รถเติมสุขซึ่งเป็นรถตุ๊กตุ๊ก 80 คัน อบจ.สงขลาต้องการที่จะนำมาให้บริการช่วยเหลือชาวเมืองหาดใหญ่ที่ประสบภัยน้ำท่วม เนื่องจากส่วนใหญ่รถเสียหายจากการจมน้ำ หลายครอบครัวมีปัญหาเรื่องการเดินทาง ทั้งไปทำงาน นักเรียนไปโรงเรียน ผู้สูงอายุไปโรงพยาบาลหรือออกไปทำธุระในเมืองหาดใหญ่ รถเติมสุขที่นำมาให้บริการฟรีจะทำให้ชาวเมืองหาดใหญ่เดินทางสะดวกขึ้นและช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
สำหรับรถเติมสุขที่ อบจ.สงขลาอาจจะมีต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับว่าการเปิดให้บริการช่วง 1 เดือนแรกนี้ ผลตอบรับเป็นอย่างไร มีปัญหาในการให้บริการและเสียงสะท้อนจากประชาชนเป็นอย่างไร ถ้าหากประชาชนพึงพอใจก็อาจจะมีต่อไปอีก
นอกจากนี้ รถเติมสุขยังเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเมืองหาดใหญ่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วย