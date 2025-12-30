ป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวงมอบของขวัญปีใหม่ยกเว้นค่าเข้าชมส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของครอบครัว

ยะลา - ป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง มอบของขวัญวันปีใหม่ยกเว้นค่าเข้าชมและค่าบริการที่จอดรถสำหรับคนไทยทุกคน ตั้งแต่วันที่ 31ธ.ค ถึง 4 ม.ค.69 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของครอบครัว และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น
วันนี้ (30 ธ.ค.) ที่ป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเพื่อที่จะได้ขึ้นไปชมแสงแรกของวันใหม่ และชมความงดงามของทะเลหมอก ซึ่งมองเห็นหมอกขาวโพลนที่ลอยอยู่ตรงหน้า ชมวิวทะเลหมอกในมุมสูง เหมือนยืนเหนือทะเลหมอกที่ปกคลุมเต็มท้องฟ้าในยามเช้า ท่ามกลางบรรยากาศลมเย็นสบายที่อุณหภูมิ 20-21 องศาเซลเซียส
นักท่องเที่ยวต่างถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก บันทึกความสวยงามของทะเลหมอกที่ไม่แพ้ที่อื่นๆ ของไทย และพอช่วงสายหลังจากที่หมอกเริ่มจางจะมองเห็นวิวทิวทัศน์ของผืนป่าฮาลา-บาลา ทั้ง 360 องศา มีขุนเขาเขียวที่เรียงรายสลับซับซ้อน ซี่งเป็นต้นน้ำทะเลสาบเขื่อนบางลาง
นายสรธร เพชรแก้วเพชร หัวหน้าป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง เปิดเผยว่า กรมป่าไม้ได้ประกาศยกเว้นค่าบริการสำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะที่เข้าไปใช้บริการในป่านันทนาการ ตั้งแต่วันที่ 31ธ.ค ถึง 4 ม.ค.69 เนื่องในส่งท้ายปีเก่าต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของครอบครัว และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยมีป่านันทนาการเป็นทางเลือกหนึ่งทางด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งจะทำให้ประชาชนเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทำให้ชุมชนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว
สำหรับทะเลหมอกอัยเยอร์เวงเป็นป่านันทนาการ (Recreational Forest) หรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยมุ่งเน้นใช้กิจกรรมนันทนาการเป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปใช้ประโยชน์ที่กรมป่าไม้จัดตั้งขึ้นอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าเบตง ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา มีจุดเด่น คือ ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง จุดชมวิวทะเลหมอกที่ชมทะเลหมอกได้ตลอดทั้งปี และมีสกายวอล์ก พื้นผิวกระจกใส สำหรับเดินชมทะเลหมอก ชมทิวทัศน์ได้รอบทิศทางแบบ 360 องศา