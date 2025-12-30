หยุดยาวปีใหม่นี้... ชวน “ล่องถ้ำเลที่ยาวที่สุดในไทย” ตามหาหัวใจที่ปลายอุโมงค์ ณ ถ้ำเลสเตโกดอน มรดกธรณีโลกที่สตูล

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสตูล ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนตำบลทุ่งหว้า (อ่านว่า ทุ่ง-ว่า) ประกาศความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ชูไฮไลต์ “ถ้ำเลสเตโกดอน” อันซีนการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาหนึ่งเดียวในไทย ชวนนักท่องเที่ยวหนีความวุ่นวายจากท้องทะเล มาสัมผัสความมหัศจรรย์ใต้พิภพยุคดึกดำบรรพ์
นายประกิต สำนักปง หรือ “บังอาลี” รองประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพายเรือถ้ำเลสเตโกดอน เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางชุมชนมีความพร้อม 100% ในการให้บริการนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดยาว โดยเฉพาะผู้ที่มองหากิจกรรมผจญภัยที่แตกต่างจากการลงทะเลทั่วไป โดยถ้ำเลสเตโกดอนแห่งนี้ เป็นถ้ำเลที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศไทยถึง 4 กิโลเมตร และเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark)
จุดเด่นที่ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องมาเยือน คือการค้นพบฟอสซิลกรามช้าง “สเตโกดอน” และแรดโบราณอายุมากกว่า 1.8 ล้านปี ซึ่งเป็นที่มาของชื่อถ้ำ เส้นทางท่องเที่ยวเริ่มต้นด้วยความคลาสสิกจากการนั่ง “รถสองแถวไม้โบราณ” เอกลักษณ์ของชาวทุ่งหว้า เดินทางไปยังปากถ้ำเพื่อเริ่มต้นการผจญภัย
ภายในถ้ำ นักท่องเที่ยวจะได้ล่องเรือยางผ่านสายน้ำที่ไหลเชื่อมต่อกับทะเล สัมผัสประติมากรรมหินงอกหินย้อยที่ธรรมชาติสรรค์สร้างอย่างวิจิตร อาทิ “หัวใจช้าง” “ปอดช้าง” และ “ฝาผนังฟอสซิลนอติลอยด์” (สัตว์ทะเลโบราณ) ก่อนจะปิดท้ายด้วยไฮไลต์สุดประทับใจคือ “การตามหาหัวใจที่ปลายอุโมงค์” ซึ่งเป็นปล่องแสงธรรมชาติรูปหัวใจบริเวณปากทางออกถ้ำ
สัมผัสรอยต่อ 2 จังหวัด ผ่านป่าโกงกางสู่ท่าเรือท่าอ้อยหลังจากล่องเรือผ่านความมืดมิดในถ้ำมาไกลกว่า 3-4 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับแสงสว่างและธรรมชาติอันเขียวขจีของป่าชายเลน โดยเรือจะล่องต่อไปตาม “คลองช้าง” ซึ่งเป็นเขตรอยต่อทางธรรมชาติระหว่าง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล และ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ก่อนจะไปขึ้นฝั่งที่จุดชมวิวท่าเรือท่าอ้อย เป็นอันสิ้นสุดการเดินทางที่ครบทุกรสชาติทั้งความตื่นเต้นและความสงบ
รายละเอียดแพ็กเกจการท่องเที่ยว
วิสาหกิจชุมชนฯ จัดโปรโมชั่นพิเศษต้อนรับปีใหม่ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน: ราคาแพ็กเกจ: ท่านละ 500 บาท (สำหรับคณะ 10 ท่านขึ้นไป) กรณีไม่ถึง 10 ท่าน: ราคาเหมาลำละ 5,000 บาท การบริการ: รวมเรือยาง (นั่งได้ลำละ 2 ท่าน พร้อมคนพายดูแลความปลอดภัย 1 คน), รถไม้โบราณรับ-ส่ง และเจ้าหน้าที่นำเที่ยว ชูชีพ ไฟฉาย,อาหารว่าง
สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามหรือจองทริปได้ที่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพายเรือถ้ำเลสเตโกดอน โทร 080-1107060 หรือ 065-2245339 และติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook: ถ้ำเลสเตโกดอน