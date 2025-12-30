ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ฝูงโลมาปากขวด โผล่ทักทายเจ้าหน้าที่อุทยานฯ

พังงา - น้องมาร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ #โลมาปากขวด โผล่อวดโฉมอย่างสวยงาน สะท้อนความเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของทะเลอันดามัน ร่วมกันปกป้องเพื่อให้ความสุขนี้ส่งต่อถึงปีต่อๆ ไป
สำนักงานอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ได้มีการเผยแพร่ภาพ โลมาปากขวด สัตว์ทะเลหายาก ที่โผล่ออกมาว่ายน้ำอวดโฉมให้เจ้าหน้าที่ได้ชมอย่างใกล้ชิด เพื่อกับเป็นการมาสวัสดีปีใหม่ 2569 ส่งท้ายปีเก่า 2568 ในระหว่างการปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่รับผิดชอบ ต่
สำหรับโลมาดังกล่าว เป็น โลมาปากขวด (Indo-Pacific Bottlenose Dolphin) จำนวนประมาณ 6–8 ตัว มีความยาวลำตัวโดยเฉลี่ยประมาณ 1–2.5 เมตร โดยจุดที่พบอยู่ในบริเวณน่านน้ำระหว่าง เกาะบอน – เกาะตาชัย หมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา
การพบเจอในครั้งนี้สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเล และเป็นผลจากการดูแลคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง
ขอบคุณเพจ : อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน - Mu Ko Similan National Park