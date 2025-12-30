สตูลเปิดฉาก "เอกวัฒนธรรม" ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์! ย้อมแสงย่านเมืองเก่า 7 วัน 7 คืน ชูพลังชาติพันธุ์สร้างซอฟต์พาวเวอร์รับปี 2026

วานนี้ (29 ธ.ค.) เปิดฉากขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และประทับใจ สำหรับงาน “สตูลเอกวัฒนธรรม Satun Friendly Countdown 2026” งานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของจังหวัดสตูล โดยได้รับเกียรติจากนายคณิต คงช่วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมกับ ผู้ตรวจการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับที่อบอุ่นแบบ Satun Friendly ณ บริเวณเทศบาลเมืองสตูล
ไฮไลต์เปิดงาน: เสียงเรียกจากรากเหง้าสู่ศิลปะชั้นสูง
พิธีเปิดเริ่มด้วยการแสดงที่สะกดสายตานักท่องเที่ยว กับจังหวะรำมะนาและวิถีแห่งศรัทธาของ ชาวเลอูรักลาโว้ย ต่อด้วยไฮไลต์ที่หาชมได้ยากจากการแสดงของ พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์มานิ ที่มาโชว์ทักษะการเป่าลูกดอกจำลองวิถีแห่งการดำรงชีวิตที่แม่นยำและสงบเงียบ
และปิดท้ายความวิจิตรบรรจงด้วย การแสดงโขน ศิลปะการแสดงชั้นสูงที่หาชมได้ยาก ซึ่งนำมาจัดแสดงอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ชาวสตูลและนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศ
งาน "สตูลเอกวัฒนธรรม" ไม่ได้จัดขึ้นเพียงเพื่อความรื่นเริง แต่คือการส่งเสริม "เอกภาพท่ามกลางความหลากหลาย" (Unity in Diversity) โดยคำว่า "เอกวัฒนธรรม" หมายถึงการหลอมรวมความเป็นหนึ่งของหลากหลายชาติพันธุ์ ทั้งไทยพุทธ มุสลิม จีน ชาวเลอูรักลาโว้ย และชาวมานิ ให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ที่แข็งแกร่ง เพื่อยกระดับสตูลจาก "เมืองลับหลัง" สู่การเป็น "จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับสากล" ผ่านการสื่อสารเรื่องราวผ่านสตรีทอาร์ตและวิถีชีวิตพหุวัฒนธรรมที่จับใจ
กิน เที่ยว ช้อป และคอนเสิร์ต 7 วันเต็ม ภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้า OTOP ในราคาย่อมเยา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก นักท่องเที่ยวจะได้ลิ้มรสอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ของสตูลแบบครบจบในที่เดียว พร้อมปิดท้ายความสนุกด้วยคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาสร้างความสุขทุกค่ำคืน ตลอด 7 วัน 7 คืนนับจากนี้
ปักหมุดเที่ยว: 29 ธันวาคม 2568 – 4 มกราคม 2569 สถานที่: บริเวณเทศบาลเมืองสตูล และถนนบายพาส อำเภอเมืองสตูล ไฮไลต์ห้ามพลาด: ชมการย้อมแสงไฟแลนด์มาร์คสำคัญและเคานต์ดาวน์พลุอลังการคืนวันที่ 31 ธันวาคมนี้