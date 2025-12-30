คาดเงินสะพัดกว่า 600 ล้านบาท ททท.คาดนักท่องเที่ยวเข้าหาดใหญ่เกือบ 8 หมื่นคน

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ท่องเที่ยวหาดใหญ่คึกคัก ททท. สำนักงานหาดใหญ่ต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเลเซียที่เดินทางมากับขบวนรถไฟ “MySawasdee” 249 คน คาดช่วงปีใหม่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่พื้นที่ จ.สงขลารวมทั้งสิ้น 77,083 คน แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวน 24,451 คน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวน 52,632 คน คาดเกิดรายได้หมุนเวียนทางการท่องเที่ยวในพื้นที่รวมกว่า 601.54 ล้านบาท
วันนี้ (30 ธ.ค.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานหาดใหญ่ ร่วมกับพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับขบวนรถไฟ “MySawasdee” จากประเทศมาเลเซีย สู่จังหวัดสงขลา
เพื่อสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และตอกย้ำความพร้อมของพื้นที่ในการรองรับนักท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด “Smile@South” อันเป็นแนวทางการฟื้นฟูและกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้
ขบวนรถไฟ “MySawasdee” ออกเดินทางจากสถานี KL Sentral เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568 เวลา 22.40 น. (ตามเวลาประเทศมาเลเซีย) และเดินทางถึงสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในเช้าวันนี้ 30 ธันวาคม 2568 เวลา 08.20 น. โดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางมากับขบวนรถไฟในครั้งนี้รวม 249 คน และขบวนรถไฟมีกำหนดเดินทางกลับในวันที่ 1 มกราคม 2569
ททท. สำนักงานหาดใหญ่ ได้ร่วมกับพันธมิตรในพื้นที่จัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่น ณ สถานีรถไฟหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบ และสื่อสารภาพลักษณ์ความเป็นมิตรของพื้นที่ ไฮไลต์กิจกรรมประกอบด้วย การต้อนรับด้วยพวงมาลัยคล้องคอ แสดงอัตลักษณ์ความเป็นไทย พร้อมชุดของที่ระลึกจากพันธมิตร อาทิ คูปองเงินสด และยาดมหงส์ไทยจากห้างสรรสินค้าไดอน่า และชุด Welcome Pack จากห้างแม็คโคร
นอกจากนี้ ยังได้รับร่วมความร่วมมือจากตำรวจท่องเที่ยว และศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว(TAG) ร่วมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย สะท้อนพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ การเดินทางของขบวนรถไฟ “MySawasdee” ซึ่งตรงกับช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ ถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการนำนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียเข้ามาสร้างสีสันและเติมเต็มบรรยากาศการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา อันส่งผลดีต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่
ภายหลังจากหวัดสงขลาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยปัจจุบันสถานประกอบการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวได้ทยอยกลับมาเปิดให้บริการแล้ว อาทิเช่น ที่พัก ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ ร้านจำหน่ายของฝากของที่ระลึก รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ สะท้อนความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว และตอกย้ำบทบาทของเมืองหาดใหญ่ในฐานะจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียอย่างต่อเนื่อง
สำหรับช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2569 ททท. สำนักงานหาดใหญ่ คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่พื้นที่จังหวัดสงขลารวมทั้งสิ้น 77,083 คน แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวน 24,451 คน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวน 52,632 คน คาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนทางการท่องเที่ยวในพื้นที่รวมกว่า 601.54 ล้านบาท