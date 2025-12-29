ผู้การฯ ระนอง กร้าว เมาแล้วขับ ถ้าโดนจับไม่ต้องมาขอ ส่งเข้าห้องขังทันที

ระนอง – ตำรวจระนอง เอาจริง จัดโครงการส่งความสุขเทศกาลปีใหม่ 2569 จับปรับแล้วแจกหมวกนิรภัย ด้านผู้การ ประกาศกร้าว เมาแล้วขับ ถ้าโดนจับแล้วไม่ต้องมาขอความปรานี ส่งดำเนินคดีแล้วส่งเข้าห้องขังทันที
วันนี้ ( 29 ธันวาคม 2568 ) ที่ศูนย์ปฎิบัติการงานจราจร สถานีตำรวจภูธรจังหวัดระนอง ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง ร่วมกับ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด ได้จัดโครงการส่งความสุขเทศกาลปีใหม่ 2569 โดยมี พล.ต.ต.ธนวัตร วัฒนกุล ผบก.ภ.จว.ระนอง พ.ต.อ.สมบัติ ชุมพล รองผบก.ภ.จว.ระนอง พ.ต.อ.ธวัชชัย ซุ้นเจริญ ผกก.สภ.เมืองระนอง พ.ต.ต.อภิรัฐ สำราญชื่น สว.จร.สภ.เมืองระนอง และ โดยได้ร่วมกันแจกหมวกนิรภัยให้กับประชาชนที่ถูกเปรียบเทียบปรับ ในกรณีทำผิดกฎจราจร ขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภัย
พล.ต.ต.ธนวัตร วัฒนกุล ผบก.ภ.จว.ระนอง โครงการวันนี้คือโครงการของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด ร่วมกับทาง สภ.เมืองระนองเพื่อส่งความสุขให้กับประชาชน คือเราจับพวกที่ไม่ใส่หมวกกันน็อก แล้วบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด สาขาระนอง ได้นำหมวกนิรภัยมามอบให้กับพี่น้องประชาชนได้สวมใส่ ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ และ เป็นช่วงมาตรการ 7 วันอันตราย ซึ่งทุกสถานีตำรวจภูธรจังหวัดระนอง ได้เข้มงวดอย่างมากเรื่องวินัยการจราจร ไม่ว่าการไม่สวมหมวกนิรภัย เมาแล้วขับ ขับรถในอัตราความเร็วสูง และขับรถในลักษณะของหวาดเสียว ซึ่งอาจจะเกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น ข้อหาต่างๆจะปรับหนัก รวมทั้งข้อหา เมาแล้วขับ เราจะดำเนินการจริงจัง อันนี้มีโทษถึงจำคุก
จึงขอฝากไว้ในช่วง 7 วันอันตราย (30ธ.ค.68-5ม.ค.69) ขณะนี้ทุกสถานีตำรวจภูธรจังหวัดระนอง จะทำการตรวจเข้มข้น มีมาตรการจริงจัง มี 10 จุดตรวจหลัก ที่กวดขันด้านวินัยการจราจร จับจิง ปรับจริง และปรับหนักด้วย ส่วนจุดบริการประชาชนจะมี 34 จุด ทั่วจังหวัดระนอง ตามด่านตรวจต่างๆ โดยมีทั้งกำลัง อป.พร. ชรบ.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มาช่วยรณรงค์และช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เพื่อให้ในช่วงปีใหม่นี้เป็นช่วงความสุขความสุข แล้วก็จากอุบัติเหตุ เที่ยวกันอย่างสนุก และกลับบ้านปลอดภัย
พร้อมกล่าวเน้นย้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ฝาก ไปถึงพี่น้องชาวจังหวัดระนอง และผู้ที่เดินทางไปมา ตำรวจระนองเราเข้มข้นและจริงจัง ในการจับปรับหนักจริงๆ โดยเฉพาะข้อหา “เมาแล้วขับ” เรามีด่านจราจรที่มีเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอลล์ที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งเครื่องจับความเร็ว ถ้าดื่มแล้วต้องไม่ขับ ถ้าดื่มแล้วขับมีโทษจำคุก เราจะดำเนินคดีจริงจัง จับจริงๆ เพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่าง และเพื่อที่จะป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นกับจังหวัดระนอง บอกแล้วว่ามาตรการเหล่านี้หนัก ถ้าโดนจับไม่ต้องมาขอความปรานี เพราะจะจับห้องขังทันที
นางนพพร ประดับการ ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด สาขาระนอง กล่าวว่า อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ที่ผู้ขับขี่เสียชีวิตเนื่องจากไม่สวมหมวกนิรภัยมีสูงมาก ทางบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ได้จัดโครงการรณรงค์มาต่อเนื่องทุกปี ซึ่งปีนี้เราได้จัดหมวกนิรภัยให้กับทุกสถานีตำรวจจำนวน 100 ใบ เพื่อมอบให้กับประชาชนที่ไม่มีหมวกหรือมีทุนมรัพย์เพียงพอในการซื้อ จึงสนับสนุนและจะช่วยรณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยกันทุกคน