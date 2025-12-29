สุราษฎร์ธานี - ศาลจังหวัดไชยาออกหมายจับ 5 ผู้ต้องหา แก๊งปกครอง อุ้มฆ่าอำพรางศพ ขุดหลุมฝัง ชายวัย 48 ปี หลังบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เบื้องต้น ผู้ต้องหา 3 ราย ให้การปฏิเสธ อีก 2 ราย รับ พาไปตีจนตายก่อนนำศพมาทิ้ง
จากกรณี เมื่อวันที่ 27 ธค 68 นางสาวนรกมล ได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ. ท่าชนะ ว่า นาย ทรงพล ธรารักษ์ อายุ 48 ปี ผู้พ่อ ได้ถูกกลุ่มบุคคลอ้างตนเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ชุดเฉพาะกิจอำเภอท่าชนะ จำนวน 5 คน บุกเข้าไปในบ้านพักและทำร้ายร่างกาย พร้อมคุมตัวพาออกจากบ้านไป เมื่อเวลา 24.00 น. คืนวันที่ 25 ธค 68 จนกระทั่งล่าสุดเมื่อช่วงเวลา 22.00 น.พบร่างของนายทรง พล ถูกฝังอำพรางในบ่อดิน หลังบ้านของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในลักาณะอำพราง ซึ่งจากการชันสูตรในเบื้องต้นพบบริเวณหน้าอก แขน ใบหน้ามีร่องรอยถูกทำร้ายอย่างรุนแรง และมีบาดแผลฉกรรจ์ที่บริเวณศรีษะ เจ้าหน้าที่จึงนำร่างไปชันสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิตต่อไป
ล่าสุดเช้าวันนี้ (29 ธ.ค.68) พล.ต.ต.สุวัฒน์ สุขศรี ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ เปิดเผยว่า ทางพนักงานสอบสวนเตรียมออกหมายจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ ที่ร่วมกันอุ้มฆ่าอำพรางศพ นายทรงพล ธารารักษ์ อายุ 49 ปี หลังจากตรวจค้นพบศพ ที่บริเวณบ่อขยะ ในพื้นที่ ม.1 ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีผู้ถูกกล่าวหา จำนวน 5 คน ประกอบด้วย 1.นายวิทย์ หรือปลัดวิทย์ 2.นายเจี๊ยบ (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) 3.นายนพ อายุ 30 ปี นายธี อายุ 36 ปี 5.นายกร อายุ 27 ปี ทั้ง 3 คนเป็นผู้ผ่านการบำบัดในคดียาเสพติด และมีความสนิทสนมกับทางปลัดและผู้ช่วย ซึ่งทั้งหมดขณะนี้ถูกเจ้าหน้าที่คุมตัวมาสอบปากคำที่ สภ.ท่าชนะ
มีรายงานว่าในขณะที่ผลการสอบปากคำผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดย 1 ในผู้ร่วมขบวนการเปิดปากรับสารภาพ ว่า ได้พาผู้ตายไปทำร้ายร่างกายที่ชายทะเลบ้านปากกิ่ว แล้วลากลงน้ำทะเล หลังจากนั้นพาขึ้นมาตีจนตายแล้วนำศพไปทิ้งบ่อหลังบ้านเพื่ออำพรางศพ
ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา ศาลจังหวัดไชยาได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาทั้ง 5 คน ใน 5 ข้อหา ประกอบด้วย 1,กระทำความผิดฐาน ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา 2,กระทำทรมาน กระทำให้บุคคลสูญหาย 3, ร่วมกันหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น หรือกระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย เป็นเหตุให้ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวหรือถูกกักขังหรือต้องปราศจากเสรีภาพในร่างกายนั้นถึงแก่ความตาย 4, ร่วมกันเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเข้าไปกระทำการใดๆอันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุขโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย ร่วมกันกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปในเวลากลางคืน 5, ร่วมกันลอบฝัง ซ่อนเร้น ย้ายหรือทำลายศพหรือส่วนของศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตาย กระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น ในประการที่น่าจะทำให้การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปเป็นการกระทำโดยทุจริตหรือเพื่ออำพรางคดี
ซึ่งนายวี ตำแหน่งปลัดฝ่ายความมั่นคง นายเจี๊ยบ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายนพ ปฎิเสธทุกข้อกล่าวหา ส่วน นายธี นายกร ให้การรับสารภาพ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะได้นำตัวไปฝากขังต่อศาลจังหวัดไชยาต่อไป พร้อมคัดค้านการประกันตัวโดยให้เหตุผลเป็นคดีอุกฉกรรจ์ประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก
ด้านญาติของผู้เสียชีวิตระบุว่าช่วงนี้เป็นเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ จึงเก็บศพของผู้ตายไว้ที่ รพ.ก่อน และในวันที่ 2 มกราคม 69 จะรับมาทำพิธีทางศาสนาต่อไป