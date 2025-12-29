ตำรวจตรังกวาดล้างอาชญากรรมรับเลือกตั้ง อบต.-ส.ส. หลังพบแข่งขันกันสูง

ตรัง - ผู้การ จ.ตรังแถลงระดมกวาดล้างอาชญากรรมรับเทศกาลปีใหม่ รวมทั้งเลือกตั้ง อบต.-ส.ส. หลังพบมีการแข่งขันกันสูง พร้อมทั้งมีการขึ้นบัญชีหัวคะแนน และบัญชีมือปืนรับจ้าง เพื่อเฝ้าระวังการก่อเหตุรุนแรง
วันนี้ (29 ธ.ค.) พลตำรวจตรี ภาสกร ภักดีวานิช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง พร้อมด้วย พ.ท.สมจิตร ปัมทโมรา หัวหน้าฝ่ายการข่าว กอ.รมน.ตรัง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดตรัง รวมทั้งผู้กำกับการ สภ.ต่างๆ ร่วมกันแถลงข่าวผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรม การจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน ยาเสพติด และจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ เพื่อรับเทศกาลปีใหม่ 2569 รวมทั้งรับมือการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับ อบต. และการเลือกตั้ง ส.ส. ที่จะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2569
พลตำรวจตรี ภาสกร กล่าวว่า ตำรวจจับกุมผู้ต้องหา พร้อมของกลางเป็นจำนวนมาก เช่น ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จับกุมได้ 52 ราย ผู้ต้องหา 56 คน พร้อมของกลางยาบ้า รวม 83,471 เม็ด ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน จับกุมได้ 20 ราย ผู้ต้องหา 20 คน พร้อมของกลางอาวุธปืนไม่มีทะเบียน ทั้งอาวุธปืนพกสั้น อาวุธปืนลูกซองยาว และอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ รวมจำนวน 23 กระบอก เครื่องกระสุน 81 นัด รวมทั้งยังจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับคดีค้างเก่าได้ 114 ราย
"คดีที่น่าสนใจอย่างยิ่ง คือ ในพื้นที่ สภ.วังวิเศษ เจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาได้ 2 ราย พร้อมอาวุธปืนสงคราม ชนิด M 16 จำนวน 1 กระบอก, อาวุธปืนคาร์บิน 1 กระบอก พร้อมเครื่องกระสุนที่ยังไม่ได้ยิง และปลอกกระสุนปืนที่ยิงแล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่เก็บได้ในที่เกิดเหตุในพื้นที่ต่างๆ เพื่อนำมาตรวจพิสูจน์เทียบเคียงกับที่จับได้ในครั้ง และปลอกกระสุนปืนที่ผู้ต้องหาเก็บกลับหลังจากก่อเหตุยิงข่มขู่เป้าหมาย เพื่อป้องกันตำรวจสาวถึงตัว
โดยพฤติการณ์คือ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2568 เจ้าหน้าที่ได้จับกุม นายจ๊อป พร้อมของกลางของกลางคือ อาวุธปืนกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. และเครื่องกระสุนปืนจำนวนหนึ่ง บริเวณริมถนนหมู่ที่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง จากการสืบสวนขยายผล ผู้ต้องหาให้การว่า ได้รับอาวุธปืนยาวมาจาก นายธี และนำอาวุธปืนดังกล่าวไปให้ นายปืน เก็บรักษาไว้ จึงจับกุมได้พร้อมของกลางคือ อาวุธปืนยาวไรเฟิลแบบกึ่งอัตโนมัติ และอาวุธปืนคาร์บิน พร้อมเครื่องกระสุนปืน ขนาด 30 มม.
พลตำรวจตรี ภาสกร ภักดีวานิช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง บอกว่า การกวาดล้างครั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการก่อเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ รับการเลือกตั้ง อบต. และเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.ทั่วไป โดยอาวุธปืนสงคราม M 16 และอาวุธปืนคาร์บิน พร้อมปลอกกระสุนปืน จะต้องส่งตรวจพิสูจน์ว่าตรงกับที่ได้ก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดตรัง กระบี่ และนครศรีธรรมราช บ้างหรือไม่ เพราะที่ผ่านมาพบว่าคนร้ายมักใช้อาวุธปืนยิงข่มขู่เครือข่ายที่ค้างค่ายาเสพติดหลายคดี ทั้งในจังหวัดตรัง และจังหวัดอื่นๆ
ส่วน พ.ต.อ.อภิชัย กรอบเพชร รองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง กล่าวว่า ขณะนี้ตำรวจได้เตรียมฝ่ายกฎหมายเอาไว้เพื่อรองรับการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง พร้อมทั้งป้องกันการก่อเหตุกับบรรดาผู้สมัคร และหัวคะแนน รวมทั้งมีชุดสืบสวนหาข่าวต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อประเมินสถานการณ์ แต่ยอมรับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ มีการแข่งขันกันหลายรูปแบบ และแข่งขันกันสูง นอกจากนั้นยังบัญชีบุคคลซึ่งมีพฤติการณ์มือปืนรับจ้างในพื้นที่แล้วด้วย โดยทำงานแลกเปลี่ยนข้อมูลกับจังหวัดอื่นๆ และกับตำรวจภาค 9 ด้วย เพื่อเฝ้าระวังเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น