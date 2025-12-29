ภูเก็ตเริ่มแล้วทดสอบระบบ Boat Taxi สนามบิน–ป่าตอง แก้ปัญหาจราจร

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ภูเก็ตเริ่มแล้วทดสอบระบบ Boat Taxi สนามบิน–ป่าตอง ชูทางเลือกใหม่ในการเดินทาง เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมและการขนส่งทางน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร
วันนี้ (29 ธันวาคม 2568) เวลา 08.30 น. นายธีระพงศ์ ช่วยชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานนำคณะลงพื้นที่ศึกษาวิจัย ทดสอบ และทดลองใช้บริการเรือ Boat Taxi เส้นทาง สนามบิน–ป่าตอง ในโครงการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมและการขนส่งทางน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
โดยมี นายอดูลย์ ระลึกมูล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต, นายปภาวิน หยังหลัง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต, นางลลิตา มณีศรี นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง, นายมนต์ทวี หงษ์หยก ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต, นายไวทฑ อุปัติศฤงค์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เจ้าหน้าที่ประมง ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่
การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการทดสอบระบบ Boat Taxi สนามบิน–ป่าตอง โครงการ Boat Taxi สนามบิน–ป่าตอง ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาระบบคมนาคมทางเลือกของจังหวัดภูเก็ต ที่ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขึ้น โดยใช้เส้นทางทางทะเลเชื่อมต่อจากพื้นที่ใกล้สนามบินนานาชาติภูเก็ตไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่างหาดป่าตอง เพื่อลดปัญหาการจราจรบนถนนสายหลักที่มีความหนาแน่นสูง โดยเฉพาะในช่วงฤดูท่องเที่ยว
แนวคิดดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่เล็งเห็นศักยภาพของภูเก็ตซึ่งเป็นเกาะและมีความพร้อมด้านการเดินเรือ พร้อมทั้งมุ่งเพิ่มทางเลือกในการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว และสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยว
ทั้งนี้ โครงการได้มีการศึกษาความเหมาะสมในด้านเส้นทาง จุดขึ้น–ลงท่าเรือ ความปลอดภัย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายยกระดับระบบขนส่งสาธารณะของภูเก็ต สนับสนุนการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม การดำเนินโครงการยังต้องพิจารณาความพร้อมและความคุ้มค่าในหลายด้านก่อนเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรม
อย่างไรก็ตามวันนี้ ( 29 ธ.ค.) เป็นการทดสอบระบบ Boat Taxi โดยเริ่มจากการตรวจสอบจุดเช็คอินบริเวณท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต จากนั้นเดินทางไปยังพื้นที่โครงการติดตั้งท่าเทียบเรือชั่วคราวบริเวณอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ก่อนลงเรือสำรวจเส้นทางเดินเรือ โดยคณะได้เดินทางจากท่าเทียบเรืออุทยานแห่งชาติสิรินาถ ไปยังท่าเรือบริเวณหาดป่าตอง ซึ่งใช้เวลาประมาณ 40 กว่านาที โดยใช้เรือสปี๊ดโบ๊ทในการเดินทาง
เมื่อเดินทางถึงท่าเรือปลายทางบริเวณหาดป่าตอง คณะได้เดินทางต่อด้วยรถบัส เพื่อสำรวจพื้นที่สำหรับรองรับรถขนส่งนักท่องเที่ยวไป–กลับ ระหว่างโรงแรมและท่าเรือ เพื่อประเมินความพร้อมของระบบขนส่ง และความเหมาะสมในการดำเนินโครงการ
โดยนายธีระพงศ์ ช่วยชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวภายหลังลงพื้นที่ทดสอบระบบ ว่า การทดสอบในวันนี้เป็นการทดสอบระบบขนส่งทางน้ำของจังหวัดภูเก็ตในทุกมิติ ทั้งระยะเวลาในการเดินทาง การรองรับผู้โดยสารและสัมภาระ ความปลอดภัย รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการ Boat Taxi โดยจะนำผลการทดสอบมาประเมินและสรุปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการต่อไป
ทั้งนี้ หากโครงการสามารถดำเนินการได้จริง จะช่วยลดระยะเวลาเดินทาง ลดจำนวนรถบนท้องถนน โดยเฉพาะในเส้นทางหลัก รวมถึงเปิดโอกาสให้กลุ่มรถแท็กซี่ในพื้นที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการรับ–ส่งนักท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทางของประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ต
ด้านนายอดูลย์ ระลึกมูล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต กล่าวว่า สำนักงานเจ้าท่าฯ ได้รับนโยบายจากกระทรวงคมนาคม และประสานความร่วมมือกับจังหวัดภูเก็ตในการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยการทดสอบในครั้งนี้เป็นการทดลองระบบการเดินเรือเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนท้องถนน ซึ่งในภาพรวมด้านความพร้อมของเรือและท่าเทียบเรือสามารถรองรับการทดลองให้บริการได้ และในอนาคตมีแนวทางขยายการดำเนินงานในระยะต่าง ๆ ต่อไป
ขณะที่นางลลิตา มณีศรี นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง กล่าวว่า เทศบาลเมืองป่าตองเล็งเห็นถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก การมี Boat Taxi จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทางที่สามารถช่วยบรรเทาปัญหาการจราจร และเพิ่มความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว พร้อมสนับสนุนให้โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต
การลงพื้นที่ทดสอบโครงการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมและการขนส่งทางน้ำ (Boat Taxi) ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของจังหวัดภูเก็ตในการพัฒนาระบบคมนาคมทางเลือก เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่เมืองท่องเที่ยว โดยเฉพาะการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ซึ่งผลการทดสอบจะถูกนำไปประเมินและสรุปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทาง รองรับนักท่องเที่ยว และยกระดับคุณภาพระบบขนส่งของจังหวัดภูเก็ตในระยะยาว