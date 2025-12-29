สตูลระอุ! วันที่ 3 “พรรคกล้าธรรม” ยกทัพส่งดีกรีทนาย-นักการเมืองเก๋าลงสนามชิงเขต 1-2

สตูล – บรรยากาศการรับสมัคร สส.สตูล วันที่ 3 “พรรคกล้าธรรม” ยกทัพชิงเขต 1-2 ส่งดีกรีทนาย-นักการเมืองเก๋าลงสนาม ด้าน “พรรคไทยก้าวใหม่” ส่งเจ้าของธุรกิจทัวร์ขอโอกาสชาวสตูล
วันนี้ (29 ธ.ค.) บรรยากาศการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดสตูล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล กลับมาคึกคักอีกครั้งในวันที่ 3 เมื่อพรรคการเมืองเริ่มทยอยส่งผู้สมัครที่น่าจับตาลงสู้ศึกเพิ่มเติม โดยเฉพาะกลุ่มนักการเมืองที่คุ้นหน้าคุ้นตา และคนหนุ่มไฟแรงที่อาสาเข้ามาเป็นทางเลือกใหม่
โดยไฮไลท์ของวันนี้อยู่ที่ “พรรคกล้าธรรม” ที่นำทีมโดยเหล่าแกนนำและกองเชียร์เดินทางมาอย่างเนืองแน่น เพื่อส่งผู้สมัครลงชิงชัยทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง ได้แก่ เขต 1 ส่ง นายสุลต่าน อิสมาแอลชาห์ นักการเมืองผู้คร่ำหวอดหลายสนาม จับได้ “หมายเลข 7” และเขต 2 ส่ง นายสุชาติ ใบมะหาด ทนายความชื่อดังในพื้นที่ ผู้ไม่เคยละทิ้งอุดมการณ์ทางการเมือง จับได้ “หมายเลข 6” โดยทั้งคู่ถือเป็นนักสู้ที่ผ่านสนามการเลือกตั้งมาแล้ว และการกลับมาในนามพรรคกล้าธรรมครั้งนี้ ได้สร้างความหวั่นไหวให้กับคู่แข่งไม่น้อยด้วยฐานเสียงที่มั่นคงในพื้นที่
ขณะเดียวกัน “พรรคไทยก้าวใหม่” ได้ส่งผู้สมัครในเขตเลือกตั้งที่ 2 เพิ่มเติม คือ นายณรงค์ องสารา นักธุรกิจนำเที่ยวชื่อดังของจังหวัดสตูล โดยคว้า “หมายเลข 7” ไปครอง พร้อมชูนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับชาวสตูลในเขต 2
โดยสรุปจากการรับสมัครตลอด 3 วันที่ผ่านมา พบว่ามีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 14 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ก้าวเข้ามาหาหาประสบการณ์ปะทะกับแชมป์เก่าและนักการเมืองรุ่นเก๋าอย่างเข้มข้น