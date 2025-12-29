หาดใหญ่ฟื้นแล้ว! เตรียมจัดงานเคาท์ดาวน์ 30-31 ธ.ค. คืนรอยยิ้มหลังน้ำท่วม

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - การท่องเที่ยวหาดใหญ่เริ่มฟื้นรับปีใหม่ เตรียมจัดงานเคาท์ดาวน์ระหว่างวันที่ 30-31 ธันวาคมนี้ ด้านตลาดกิมหยงเริ่มกลับมามีสีสันและคึกคักอีกครั้งร้านค้าเปิดแล้วกว่า 70 เปอร์เซ็นต์
วันนี้ (29ธ.ค.) บรรยากาศการท่องเที่ยวที่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เริ่มกลับมาแล้วเพื่อรับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หลังผ่านพ้นน้ำท่วมใหญ่มากว่า 1 เดือน
ขณะนี้ได้มีการเตรียมงาน HATYAI NEW YEAR 2026 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30–31 ธันวาคม 2568 ณ ถนนธรรมนูญวิถี (สี่แยกโอเดียน) และถนนเสน่หานุสรณ์ใจกลางเมืองหาดใหญ่ มีการตั้งเวทีใหญ่ และบูธบริเวณสถานที่จัดงานเพื่อต้อนรับนักท่องเที่้ยว
ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเทศบาลนครหาดใหญ่และทุกภาคส่วนเร่งฟื้นฟูการท่องเที่ยวหาดใหญ่ ดำเนินภายใต้แนวคิด “Smile@Hatyai คืนรอยยิ้มให้ชาวหาดใหญ่” โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัย เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว และฟื้นเมืองกลับมาให้เร็วที่สุด
ทั้งนี้ เริ่มมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่กันบ้างแล้ว ขณะที่โรงแรม ร้านค้า ร้านอาหารใจกลางเมืองส่วนใหญ่ก็เริ่มเปิดบริการอีกครั้้่งและมีการประดับตกแต่งเมืองให้สวยงามรับปีใหม่
ส่วนบรรยากาศย่านการค้า โดยเฉพาะที่ตลาดกิมหยง ที่เสียหายอย่างหนักจากน้ำท่วม ขณะนี้ภายในตลาดกิมหยงร้านค้าต่างๆ เริ่มกลับมาเปิดอีกครั้งกว่า 70 เปอร์เซ็นต์เพื่อเตรียมพร้อมรับปีใหม่ ทำให้บรรยากาศในตลาดกิมหยงเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง
ผู้ค้าในตลาดกิมหยง เปิดเผยว่า แม้จะหมดตัวจากน้ำท่วม แต่ผู้ค้าในตลาดกิมหยงยังมีกำลังใจและเร่งเปิดร้านให้เร็วที่สุดรับปีใหม่ ขณะนี้ร้านค้าในตลาดกิมหยงกลับมาเปิดแล้วมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่เป็นร้านจำหน่ายสินค้าของกินและของที่ระลึก ซึ่งสั่งสินค้ามาขายได้แล้ว ส่วนที่ยังเปิดไม่ได้เช่นขายเครื่องใช้เครื่องสำอางเพราะยังไม่มีสินค้ามาขาย
ด้านตำรวจท่องเที่ยวหาดใหญ่และหน่วยงานด่านความมั่นคง ทั้งตำรวจ สภ.หาดใหญ่ ทหาร และฝ่ายปกครอง ก็ลงพื้นที่ดูความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่ตัวเมืองหาดใหญ่ด้วย