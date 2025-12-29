ทน.ภูเก็ต เปิดตัวรถ EV Bus เปิดประทุน พาเที่ยวเขตเมือง ส่งเสริมท่องเที่ยว-หนุนเศรษฐกิจชุมชนเมือง

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เทศบาลนครภูเก็ต เปิดตัวรถ EV Bus แบบเปิดประทุน 17 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ให้บริการนักท่องเที่ยวนั่งชมเมือง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตตัวเมือง เปิดให้บริการเป็นของขวัญปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค.นี้ ไปจนถึง 28 ก.พ.ปีหน้า
นายศุภโชค ละอองเพชร นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เปิดเผยว่า เทศบาลนครภูเก็ต มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในหลากหลายรูปแบบ เพื่อยกระดับภาพลักษณ์เมืองและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนในเขตเมืองภูเก็ต ด้วยการนำรถ EV Bus แบบเปิดประทุนมาให้บริการนักท่องเที่ยวนั่งชมเมือง ขนาด 17 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน เพื่อให้บริการประชาชนและ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เขตเทศบาลนครภูเก็ต
รวมทั้งเพื่อลดมลพิษและปัญหา การจราจรในเขตเมือง โดยรถ EV Bus เปิดประทุนดังกล่าวได้รับการออกแบบรูปแบบและโทนสีให้สะท้อนอัตลักษณ์ และจุดแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองภูเก็ต ผ่านแรงบันดาลใจจาก สถาปัตยกรรมชิโนยูโรเปียน อันโดดเด่นในย่านเมืองเก่าภูเก็ต เพื่อสร้างภาพจำด้านการท่องเที่ยวและเพิ่มเสน่ห์ให้กับแหล่งท่องเที่ยวในเขตเมือง
โดยเปิดให้บริการ ฟรี! ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2568 ไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว ผู้สนใจ สามารถมาลงทะเบียนเพื่อใช้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 – 20.00น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (บริเวณพื้นที่ว่างตรงข้าม กองการแพทย์เทศบาลนครภูเก็ต) โดยแบ่งเป็น 4 รอบ รอบที่ เวลา 11.00 น. รอบที่ 2 เวลา 14.00 น. รอบที่ 3 เวลา 16.00 น. และรอบสุดท้าย เวลา 19.00 น.
โดยเส้นทางจะผ่านย่านเมืองเก่าภูเก็ต ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสสถาปัตยกรรมชิโนยูโรเปียน อัตลักษณ์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวภูเก็ตอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งชมสวนดอกไม้ไฟ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.10 (ปลายแหลมสะพานหิน) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์ค สำคัญของเมือง
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวต่อว่า การให้บริการรถ EV Bus เปิดประทุนดังกล่าว จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางท่องเที่ยวภายในเขตเมืองภูเก สร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ และส่งเสริมการจับจ่ายใช้สอยในชุมชน อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้และ การกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ การให้บริการรถ EV Bus เปิดประทุน ไม่เพียงช่วยอำนวยความสะดวก ในการเดินทางท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังเป็นการร่วมกันสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด ลดมลพิษทางอากาศ และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่เขตเมือง อันจะนำไปสู่การพัฒนาเมืองภูเก็ตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสประสบการณ์ การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ด้วยรถ EV Bus เปิดประทุน เที่ยวชมเมือง ซึ่งจะช่วยเปิดมุมมองการท่องเที่ยวที่แตกต่างเพลิดเพลินกับบรรยากาศเมืองเก่า สถาปัตยกรรมชิโนยูโรเปียน และวิถีชีวิตของชาวภูเก็ตอย่างใกล้ชิด
ติดตามรายละเอียด เส้นทาง วัน เวลา และรูปแบบการให้บริการรถ EV Bus เที่ยวชมเมือง ได้ทาง Facebook เพจ “เทศบาลนครภูเก็ต” มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเมืองสีเขียวไปด้วยกัน