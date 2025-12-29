สุดโหด! กลุ่มคนมีสีอุ้มลูกบ้านหาย 2 วัน สุดท้ายพบกลายเป็นศผถูกในบ่อดินหลังบ้าน ผช.ผู้ใหญ่บ้าน

สุราษฎร์ธานี – สุดโหด! ลูกสาวบุกแจ้งความ กลุ่มคนมีสี บุกอุ้มพ่อ หายตัวลึกลับ 2 วัน ล่าสุด พบเป็นศพถูกฝังอำพราง ทิ้งบ่อน้ำที่ขุดใหม่หลังบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่คุมตัวผู้ต้องสงสัยสอบ
จากกรณี เมื่อวันที่ 27 ธ.ค 68 นางสาวนรกมล ชูจันทร์ อยู่บ้านเลขที่ 146 หมู่ 1 ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เข้าแจ้งความต่อ ร.ตอ.สาโรจน์ คำแหง พนักงานสอบสวน สภ. ท่าชนะว่า นาย ทรงพล ธรารักษ์ อายุ 48 ปี ผู้เป็นพ่อ ได้ถูกกลุ่มบุคคลอ้างตนเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ชุดเฉพาะกิจอำเภอท่าชนะ จำนวน 5 คน บุกเข้าไปในบ้านพักและทำร้ายร่างกาย พร้อมคุมตัวพาออกจากบ้านไป เมื่อเวลา 24.00 น. คืนวันที่ 25 ธค 68 และไม่สามารถติดต่อได้
ต่อมาได้โทรพูดคุยกับคนที่คุมตัวพ่อไปแต่คนดังกล่าวได้อ้างว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายและได้พาไปปล่อยตัวที่บริเวณแยกวัดสุมัง หลังจากนั้นทางญาติได้ออกค้นหา แต่ไม่พบเบาะแส จึงรุดเข้าแจ้งต่อพนักงานสอบสวน ให้ทางเจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัว โดยเกรงว่าจะเกิดเหตุร้ายกับผู้เป็นพ่อ
อย่างไรก็ตามหลังได้รับแจ้งเหตุ พ.ต.อ.สนั่น ศรีสุวรรโณ ผกก. สภ.ท่าชนะ ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางดังกล่าว และล่าสุดเมื่อช่วงเวลา 22.00 น. 28 ธ.ค.ที่ผ่านมาได้เข้าตรวจสอบบริเวณบ้านนายเจี๊ยบ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 1 ในทีมอุ้ม จากการตรวจค้นพบสิ่งผิดปกติบ่อดินลักษณะขุดใหม่ กว้างประมาณ 1 เมตรครึ่ง ยาวประมาณ 2 เมตร และมีน้ำขัง เจ้าหน้าที่จึงใช้เครื่องสูบน้ำสูบน้ำออก พบว่ามี อิฐบล็อก รากไม้และเสาศาลเจ้าที่ทับอยู่ด้านบน เมื่อรื้อสิ่งของต่างๆออกมาถึงกับตะลึก เพราะมีร่างของผู้เสียชีวิต ถูกฝังอยู่ด้านล่าง
จากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าร่างดังกล่าว คือ นายทรงพล ซึ่งลูกสาวได้มาแจ้งความให้เจ้าหน้าที่ติดตามตัว จากการชันสูตรในเบื้องต้นพบบริเวณหน้าอก แขน ใบหน้า มีร่องรอยถูกทำร้ายอย่างรุนแรง และมีบาดแผลฉกรรจ์ที่บริเวณศรีษะ เจ้าหน้าที่จึงนำร่างไปชันสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิตต่อไปท่ามกลางการสาปแช่ง ของญาติๆของผู้เสียชีวิตที่มาดูเหตุการณ์
ในขณะที่นายธนกร จีนกิ้ม รองนายกเทศมนตรี อบต.สมอทอง บอกว่าการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงมากเกินกว่าที่จะรับกันได้ หลังก่อเหตุยังนำศพมาอำพรางด้วยการขุดหลุมนำสิ่งของมาทับถมถ่วงศพอยู่ใต้น้ำ โชคดีที่ทางเจ้าหน้าที่มาตรวจพบเร็วก่อนที่จะมีการถมดินทับ
ด้านนายสุดรัก ลูกชายของคนตาย บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีพยานเป็นญาติได้ถ่ายคลิปไว้ได้จึงสามารถติดตามหาร่างพ่อจนเจอ และมั่นใจว่าใจว่าตำรวจสามารถนำคนผิดมาลงโทษได้ตามกฎหมาย
ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ได้คุมตัวกลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุมาสอบปากคำจำนวน 4 คน รวมทั้งนายเจี๊ยบ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แต่ทางเจ้าหน้าที่ยังไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพระหว่างการสอบสวน