โลตัส ยะลา จัดงาน “Food Fair หรอยแรง! Happy New Year 2026” กระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนใต้ ขนทัพเมนูเด็ด เติมความสุขส่งท้ายปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โลตัส ยะลา เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น จัดมหกรรมอาหาร “Food Fair หรอยแรง! Happy New Year 2026” รวบรวมผู้ประกอบการร้านอาหารเด็ดในพื้นที่ ร่วมออกบูธ สร้างสีสันช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 22-31 ธันวาคม 2568 หวังดึงดูดนักท่องเที่ยวและกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยหลังสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลาย

ภายในงานพบกับความหลากหลายของเมนูอาหารขึ้นชื่อและสินค้าโฮมเมดมากมาย อาทิ เนื้อทอด, เคบับ, โรตีสายไหม และชาชัก เบอร์เกอร์โฮมเมด เกี๊ยวต้มรสอร่อยฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม เพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากเยาวชนในจังหวัดยะลา พร้อมกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลพิเศษตลอดการจัดงาน

นายอานูวา สุหลง เจ้าของร้านเกี๊ยวต้ม เปิดเผยว่า “กิจกรรมครั้งนี้ช่วยสร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าเป็นอย่างมาก บรรยากาศภายในงานคึกคัก มีประชาชนให้ความสนใจเข้ามาเลือกซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากราคาสินค้าเข้าถึงง่าย และที่สำคัญลูกค้ายังสามารถใช้สิทธิ์โครงการ ‘คนละครึ่งพลัส’ ได้จนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้ จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนออกมาเที่ยวชมงาน ซึ่งทางห้างได้จัดเตรียมสถานที่ไว้อย่างสะดวกสบาย มีจุดนั่งรับประทานอาหารที่เพียงพอ”

ด้าน นายอานาวิน เจะมะ ผู้จัดการพื้นที่เช่า โลตัส ยะลา กล่าวว่า “การจัดงาน Food Fair หรอยแรง ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่และสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยเฉพาะการสร้างโอกาสทางการค้า หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา

ซึ่งโลตัสพร้อมเป็นศูนย์กลางในการดึงดูดเม็ดเงินหมุนเวียนและสร้างบรรยากาศการจับจ่ายให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง”

“เราอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) และพื้นที่ใกล้เคียง มาร่วมสนับสนุนสินค้าไทยและเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขร่วมกันที่โลตัส ยะลา โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคมนี้” นายอานาวิน กล่าว



