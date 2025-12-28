ไม่สนส่วนรวม! คนร้ายย่องขโมยแบตเตอรี่รถเครื่องจักรกรมทางหลวง 5 ลูก

พัทลุง – คนร้ายแอบขโมยแบตเตอรี่รถเครื่องจักรในการก่อสร้างถนนของกรมทางหลวง จำนวน 5 ลูก ส่งผลไม่สามารถเร่งซ่อมถนนได้ตามปกติ จนท.เผยเคยถูกขโมยไปแล้ว 2 ครั้ง แต่ ตร.ก็ยังตามจับไม่ได้ เหตุเกิดในพื้นที่ ม.3 ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
วันนี้ (28 ธ.ค.) ที่บริเวณตลาดนัดบ้านท่าลาด ม.3 ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ที่ศูนย์สร้างทางสงขลา ของกรมทางหลวง ให้ใช้เป็นสถานที่จอดรถเครื่องจักรในการก่อสร้างถนนสาย 4081 มานานหลายเดือน แต่เครื่องจักรได้ถูกมือดีแอบขโมยแบตเตอรี่ในช่วงกลางดึก ไปจำนวน 5 ลูก ทำให้เครื่องจักรไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ในการเร่งซ่อมเส้นทางสายท่านางพรหม-จงแก
ในขณะที่เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เปิดเผยว่า รอบนี้ถูกคนร้ายขโมยแบตเตอรี่ไป 5 ลูก มูลค่ากว่า 25,000 บาท ก่อนหน้านี้คนร้ายแอบโมยแบตเตอรี่เครื่องจากไปแล้ว 2 ครั้ง จำนวน 7ลูก ไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.เขาชัยสน จ.พัทลุง แต่ยังไม่สามารถติดตามจับคนร้ายได้ และคดีไม่มีความคืบหน้า จนกระทั่งมาถูกขโมยรอบนี้เป็นครั้งที่ 3
ซึ่งคาดว่าคนร้ายที่มาขโมยนั้นน่าจะเป็นโจรอาชีพ เพราะได้เตรียมเครื่องตัดเหล็กมาตัดกุญแจก่อนขโมยแบตเตอรี่ อยากวอนเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตาม เพราะทรัพย์สินทุกอย่างของกรมทางหลวงเป็นเงินภาษีจากประชาชนทั้งสิ้น