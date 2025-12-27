หลายพรรคการเมืองส่งผู้สมัครลงชิงเก้าอี้สส.ระนองเพียงคนเดียวกันคึกคัก

ระนอง - บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดระนอง ผู้สมัครจากพรรใหญ่ส่งผู้สมัครลงชิงเก้าอี้สส.ระนอง ที่มีเพียงคนเดียวเท่านั้น
วันนี้ (27 ธ.ค.68) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง บรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดระนอง เป็นไปอย่างคึกคึก โดยมีผู้สมัครจากหลายพรรคการเมืองเดินทางมาลงชื่อกันตั้งแต่เช้าตรู่ ในการนี้นายราชัน มีน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วย นายวิธรัช รามัญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดระนอง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดระนอง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 ได้ร่วมสังเกตการณ์
บรรยากาศในช่วงเช้า มีผู้สมัครจากพรรคประชาชน นายสมพงษ์ สีหามาตร นายวิรัช ร่มเย็น จากพรรคประชาธิปัตย์ นายพิทยา แท่นแก้ว จากพรรคเพื่อไทย และนายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ จากพรรคภูมิใจไทย เดินทางมาสมัครก่อน เวลา 08.30 น. ทำให้ต้องมีการจับสลากเพื่อยื่นใบสมัครและรับหมายเลข โดยเจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ชี้แจงและทำความเข้าใจแก่ผู้สมัคร ซึ่งผู้สมัครทุกคนสมัครใจที่จะจับสลาก เพื่อยื่นใบสมัคร โดยนายสมพงษ์ สีหามาตร พรรคประชาชน ได้หมายเลข 1 นายวิรัช ร่มเย็น จากพรรคประชาธิปัตย์ ได้หมายเลข 2 นายพิทยา แท่นแก้ว จากพรรคเพื่อไทย ได้หมายเลข 3 และนายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ จากพรรคภูมิใจไทย ได้หมายเลข 4 ซึ่งหากมีการตรวจสอบคุณสมบัติ ครบถ้วนภายใน 7 วัน จะได้มีการประกาศรายชื่อที่ชัดเจนอีกต่อไป